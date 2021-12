Viem, kde bývaš! Sociálne siete uľahčujú stalkerom obťažovanie

Nezáleží na tom, či je deň, alebo noc, v prijatých správach si Pavol Hubinák už takmer sedem rokov nájde každý deň nepríjemné odkazy ako "Zdochni!" sprevádzané najhoršími vulgarizmami.

V apríli svoju skúsenosť so stalkerkou zverejnil a rozprúdil tým diskusiu, či sa na Slovensku dokážeme popasovať s kyberšikanou.

Na prvý kontakt so stalkerkou si už Hubinák presne nepamätá. Bolo to dávno a začalo sa to nevinne.

Pracuje v rádiu, a tak mu občas napíše poslucháč, ktorý chce informáciu o skladbe. Na každú normálnu správu vraj rád odpíše.

Po čase si však uvedomil, že dotyčná mu píše často. Diskusia sa postupne začala točiť okolo náboženstva a viery a Hubinák chcel rozhovor ukončiť.

"Nie je to pre mňa téma, o ktorej by som sa chcel rozprávať. Slušne som jej oznámil, že nie som správny adresát a požiadal som ju, aby to ukončila."

Potom však začal dostávať množstvo rôznych fotografií a citácií z Biblie. Pisateľku požiadal, aby prestala, ale nevyžiadaný materiál mu do schránky na facebooku chodil ďalej. Keď to bolo neúnosné, stalkerku zablokoval.

Po chvíli si však založila nový účet s novou identitou.

"Začala komentovať fotografie. Spoločným prvkom jej výmyslov bola moja údajná nevera. Dávala ma do roly nejakého zvodcu. Bolo jej úplne jedno, s kým ma spojila, v jej očiach som mal niečo s každou ženou, s ktorou som prišiel do kontaktu."