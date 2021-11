Robot čašníkom alebo automat na víno. Aj to je gastro na Slovensku

Vodiči z Gruzínska a Tadžikistanu by radi pracovali pre Arrivu. Slovensko očami umelcov v 400-stranovej knihe. Tolkienovský prales pri Bratislave bude lepšie chránený. Aj toto sú správy, ktoré zaujali cudzincov.

1. Po Ukrajincoch sa núkajú vodiči z Gruzínska a Tadžikistanu. Arriva stále rieši problém s nedostatkom vodičov: Many Arriva buses yet to arrive. Operator of Bratislava's suburban buses lacks drivers

2. Zdá sa, že sme vyčerpali našu schopnosť rozhorčiť sa – alebo súcitiť – práve vtedy, keď to najviac potrebujeme. Britský novinár James Thomson k Magušinovej: A day in the life of the Slovak internet

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. V basketbale u nás skórujú Američania. Veľkosť ihriska či rýchlosť hry odlišujú slovenský a americký basketbal. Napriek tomu prichádzajú americkí basketbalisti hrať slovenskú ligu. Ako sa im u nás žije? The NBA did not work out for them. US basketball players star in Slovakia's top league

4. Staré duby s pokrútenými kmeňmi a odumretými konármi sa miešajú s mladým porastom. Pralesy, ktoré sú ako vystrihnuté z Pána prsteňov, dostanú od 1. decembra najvyššiu ochranu: More primeval forests get top level of protection

5. Zažívajú to, čo minulý rok. Ubytovacie zariadenia boli v mnohých okresoch zatvorené ešte pred lockdownom a ich majitelia nevedia, či budú môcť privítať hostí po Vianociach: Hoteliers say they have deja vu. They have no idea when they will be able to re-open

6. Námestie slobody so zanedbanou fontánou pozná každý Bratislavčan. Najväčšia fontána v Bratislave sa dočká rekonštrukcie po štyridsiatich rokoch: The biggest fountain in Bratislava will gush water again

7. Nový stavebný zákon ešte stále nebol schválený. Návrh čelil veľkej kritike a nepredpokladá sa, že by mohol byť schválený skôr ako budúci rok: New construction law still awaits changes

8. Vývojári hry Fortnite kúpili slovenskú firmu, Rakúšania vstúpili do firmy na výrobu kompostovateľných plastov. Do týchto projektov boli zapojené najväčšie advokátske kancelárie: Top M&A deals in Slovakia: The sale of Aupark and Bistro.sk

9. Slovensko očami umelcov. Slovenská národná galéria prináša knihu, kde 145 umelcov hovorí svoj nadčasový pohľad o Slovensku na viac ako 400 stranách. Viac v aktuálnom prehľade Spectacular Slovakia

10. Robot čašníkom alebo automat na víno. Do gastro sektora na Slovensku začali prenikať inovácie. Niektoré z nich sú reakciou na pandémiu: Robots as waiters or online winetasting. Innovations slowly making their way to Slovak restaurants

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.