Psychika mladých počas pandémie výrazne trpí, ukázal prieskum

Piatim percentám mladých sa pre pandémiu výrazne zhoršil psychický stav.

BRATISLAVA. Piatim percentám Slovákov vo veku 16 až 35 rokov sa pre pandémiu nového koronavírusu veľmi zhoršil psychický stav. Spokojní nie sú ani s aktuálnou politicko-spoločenskou situáciou. Vyplýva to z online prieskumu spoločnosti Median SK o "Psychickom zdraví a spokojnosti mladých".

Z opýtaných 11 percent uviedlo, že zaznamenali výrazné zhoršenie ich psychického zdravia. Približne štvrtina pocítila isté zhoršenie a 55 percent mladých Slovákov deklaruje len malé alebo žiadne zhoršenie.

Dosahy pandémie na psychické zdravie uvádzali častejšie ženy, ďalej mladší vo veku 16 až 25 rokov alebo obyvatelia Trenčianskeho, Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

Slováci v tejto vekovej kategórii najčastejšie deklarujú nespokojnosť s politickou situáciu a so spoločnosťou, v ktorej žijú. Naopak spokojnosť deklarujú častejšie v oblasti vlastného zdravia alebo práce a štúdia.

Veľmi vážne alebo výrazné zhoršenie deklarovali mladí, ktorí uvádzali častejšie voľbu strán Republika, KDH alebo Progresívne Slovensko. Naopak, tí ktorí necítia žiadne alebo len malé zhoršenie, častejšie deklarujú voľbu strán Aliancia, ĽSNS, SaS alebo OĽANO.

Spoločnosť Median SK pozoruje z dlhodobého hľadiska v prípade jednotlivých skúmaných oblastí spokojnosti so spoločnosťou alebo životom vo všeobecnosti klesajúcu tendenciu. Mladí vo veku 16 až 35 rokov sú dlhodobo najmenej spokojní s politickou situáciou, respektíve so spoločnosťou, v ktorej žijú. Naopak častejšie deklarujú spokojnosť so svojím zdravím, prácou alebo štúdiom.

Prieskum realizovala spoločnosť na reprezentatívnej vzorke 1001 respondentov vo veku od 16 do 35 rokov od 18. do 22. októbra.