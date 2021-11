Poslankyňa Hatráková: Na Slovensku dostanú pomoc obete, násilníci nie

Po siedmich rokoch nastane zmena na poste detskej komisárky.

Funkčné obdobie komisárky pre deti Viery Tomanovej sa končí v decembri 2021. Parlament ešte nezvolil nástupcu.

Na post kandidujú napríklad Ondrej Prostredník, Mária Vargová, Natália Blahová, Jozef Mikloško aj súčasná poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková.

Katarína Hatráková vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite,

v súčasnosti je poslankyňou NRSR za politickú stranu OĽaNO,

okrem toho spolupracuje so súkromnou manželskou a predmanželskou poradňou,

momentálne kandiduje na post detskej ombudsmanky.

OĽaNO pred šiestimi rokmi spolu s odbornými organizáciami protestovalo proti tomu, aby vo funkcii detskej ombudsmanky bola politička Smeru Viera Tomanová. Hovorili, že je to popretie pôvodného zámeru zákona, ktorý predpokladal, že komisár má byť odbornou, nie politickou persónou. Prečo by sme mali po rokoch, ktoré pre tento úrad neboli úplne úspešné, opäť zvoliť poslankyňu?

Áno, mal by to byť odborník a ja sa tak cítim. Napriek tomu, že som práve v parlamente, nemôžem vymazať 20 rokov praxe, počas ktorých som sa téme venovala. Cítim sa viac ako odborníčka než politička.

OĽaNO sľubovalo, že bude robiť verejné vypočutia, výberové konania a odpolitizuje štátnu správu a verejné inštitúcie. Zatiaľ sa však výberové konania skôr rušia. Ján Mrva aj Ján Maroš sú šéfmi vďaka politickému dosadeniu. Teraz kandidujete vy, poslankyňa, na post detského ombudsmana. Toto je to odpolitizovanie?

Na túto funkciu bude výberové konanie.

Áno, ale otázka znie, či takýmto postupom dochádza k odpolitizovaniu inštitúcií.

Myslím si, že áno, pretože nie som členkou OĽaNO, Kresťanskej únie (KÚ) a nikdy som nebola členkou ani žiadnej inej politickej strany.

“ „Rodič by za žiadnych okolností nemal dieťa udrieť, no samej sa mi to stalo.“ „ poslankyňa Katarína Hatráková

Do parlamentu som sa dostala na kandidátke OĽaNO ako kandidátka KÚ. Pred šiestimi rokmi, keď sa povedalo, že komisárom by mal byť odborník, nie politik, pravdepodobne sa to malo definovať jasnejšie.

Rozumiem výčitke, no mám naopak pocit, že dva roky v parlamente mi dali skúsenosti s vyjednávaním či legislatívnymi procesmi, ktoré by som vo funkcii dokázala zúročiť. Nevnímam to ako politickú nomináciu. Máme osem kandidátov, OĽaNO má troch, koalícia piatich. V žiadnom prípade sa nezopakuje situácia z predošlých volieb, keď vyhrala pani Tomanová.

Rokujete o nejakej podpore?

Rokovali sme, keď som sa rozhodovala, či vôbec kandidovať. Teraz by to nebolo fér, nie som v kontakte ani s inými kandidátmi.

Už máte za sebou vypočutie v parlamente. Pri otázke poslanca Ondreja Dostála ste priznali, že ste organizovali psychologické sedenia párov, v ktorých mal jeden partner závažné podozrenie z násilia a súdom nariadený zákaz priblíženia sa k partnerke. Aký význam má posadiť ženu k násilníkovi, ktorý sa k nej nesmie ani priblížiť?