Matovičove šeky zaskočili SaS, môžu však prejsť

Majú zatiaľ údajne podporu 73 poslancov.

BRATISLAVA. Návrh šéfa OĽaNO Igora Matoviča na 500-eurové poukážky pre očkovaných seniorov spúšťa pozičné hry v parlamente. Matovič a Boris Kollár zo Sme rodina tvrdia, že majú podporu 73 poslancov a rozdávanie peňazí za očkovanie zatiaľ otvorene neodmietajú ani odídenci zo Za ľudí, ani opozičný Hlas.

Štát by podľa návrhu mal dať poukážku na 500-eur ľuďom nad 60 rokov, ktorí sa pôjdu do polovice decembra zaočkovať. Ak do Vianoc dostanú tretiu dávku, prevezmú si poukážku okamžite, tí s prvou či druhou dávkou až o týždne neskôr, keď dostanú tretiu.

Poukazy by mohli zaočkovaní minúť v prevádzkach, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou. Štát by tak prevádzky podporil 500 miliónmi eur.

„Peniaze sa prevádzkam dostanú cez zaočkovaných dôchodcov, cez ich deti a vnúčatá,“ povedal Matovič.

Jeho oznámenie zaskočilo ľudí zo SaS.