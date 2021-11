Milanová: Kultúrny semafor je vypnutý, po lockdowne sa zapne

Ministerstvo kultúry tento týždeň predstavilo reformu mediálnej legislatívy.

BRATISLAVA. Kultúrny semafor, na základe ktorého mohli kultúrne inštitúcie v stanovených podmienkach fungovať aj v čiernych okresoch, bude počas tzv. lockdownu vypnutý.

Po jeho skončení by sa mal v aktuálnej alebo v mierne modifikovanej podobe vrátiť späť. V diskusii na TASR TV to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).

Pandemická pomoc

Kultúrne inštitúcie už boli podľa nej na semafor zvyknuté a privítala by, ak by sa po skočení lockdownu dalo vrátiť k jeho doterajšej podobe.

„Sme pripravení opäť spustiť kultúrny semafor. Otázka je, a tom sa ešte musíme poradiť s konzíliom, či doň urobíme ešte nejaké zásahy, alebo ho ponecháme v pôvodnom znení,“ uviedla s tým, že situáciu budú na ministerstve priebežne vyhodnocovať už v priebehu lockdownu.

Aktuálne uzatvorenie všetkých skupín obyvateľstva, nie iba nezaočkovaných, si podľa nej vynútila alarmujúca pandemická situácia. „V situácii, v akej sa momentálne nachádzame, som ja osobne iné východisko ani nevidela. U mňa sú otáznikom školy, či mali alebo nemali ostať otvorené. Ale sme súčasťou koalície a sme odkázaní na kompromisy,“ doplnila Milanová.

Inštitúcie, ktoré pôsobia v kultúre, podľa nej budú môcť využiť pandemickú pomoc z viacerých rezortov. „Pri tejto zhoršenej situácii sa automaticky spúšťajú schémy na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, na ministerstve dopravy, ministerstvo hospodárstva plánuje spustiť nájmy,“ upozornila.

Ministerstvo kultúry má podľa nej vytvorený systém inštitucionálnej podpory, ktorá sa nevypláca spätne, ale do budúcnosti. „V prípade ministerstva kultúry by som nehovorila o kompenzáciách, ale o podpore činnosti. Aby nám nezanikli profesie, aby dokázali prežiť občianske združenia, neziskové organizácie a rovnako fyzické osoby,“ povedala Milanová.

Napríklad jednoosobové eseročky, ktoré splnili podmienky podpory, dostanú peniaze do konca roka, pričom podpora ich činnosti trvá až do marca budúceho roka. „Rovnako pri neziskových organizáciách, tam majú peniaze vyčerpať do konca roka,“ ozrejmila ministerka s tým, že doposiaľ bolo na podporu subjektov pôsobiacich v kultúre prostredníctvom rôznych foriem pomoci vyplatených 108 miliónov eur.

Mediálna legislatíva

Ministerstvo kultúry tento týždeň predstavilo reformu mediálnej legislatívy. Jej súčasťou by mal byť ústavný zákon o slobode médií, o ktorom aktuálne rokujú koaliční partneri. Nový zákon o publikáciách je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nový zákon o mediálnych službách a novela autorského zákona už v Národnej rade prešli prvým čítaním.

„Čo sa týka dvoch zákonov, ktoré máme aktuálne v parlamente, je predpoklad, že na februárovej schôdzi by mali byť schválené. Prešli prvým čítaním, v rámci druhého by mohli prejsť nejaké pozmeňujúce návrhy,“ odhaduje ministerka.

Dnešná legislatíva je podľa nej zastaraná a nereaguje na novú situáciu, ktorá vznikla rozmachom sociálnych médií a internetových médií. „Nerozprávame sa tu o kozmetických úpravách, ale jednej veľkej, dlho očakávanej a komplexnej reforme,“ konštatovala Milanová s tým, že niektoré zo zmien súvisia aj s transponovaním európskej smernice.

„Naša legislatívna iniciatíva je obsiahla. Doslova sme rozobrali pôvodné zákony, napríklad tlačový zákon, zákon o vysielaní a retransmisii,“ uviedla. Zmeny by mali podľa nej zrovnoprávniť podmienky, v ktorých pôsobia klasické a internetové médiá, zaviesť transparentný register majiteľov médií, ale napríklad aj odkryť financovanie médií.