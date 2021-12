Primátor Vallo: Príbehy z nemocníc sú šialené

Zmeny v hlavnom meste by mali byť prínosné.

Musíme potlačiť hnev a dúfať, že o dva týždne sa situácia v nemocniciach zastabilizuje. Aspoň očkovaní proti covidu sa budú môcť vrátiť k životu pred lockdownom, hovorí bratislavský primátor MATÚŠ VALLO.

V meste sa zrušili vianočné trhy, Beh Devín - Bratislava aj všetky verejné akcie. Primátor Bratislavy hovorí o lockdowne, magistráte, električkovej trati, ale aj kolapse dopravy v Bratislavskom kraji.

Matúš Vallo od roku 2018 je primátorom Bratislavy

autor najkomplexnejšej publikácie o riešeniach pre Bratislavu - Plán Bratislava

uznávaný architekt a spoluzakladateľ architektonického štúdia Vallo Sadovsky Architects

držiteľ Fulbrightovho štipendia na Kolumbijskej univerzite v New Yorku

Napísali ste emotívny status, v ktorom ste uviedli: „Mám strach o svojho brata, jeho manželku, obaja sú anesteziológovia na bratislavských Kramároch, dokedy to ešte dajú. Nevedia pochopiť, prečo ľudia radšej zomrú, ako by sa dali očkovať vakcínou za 15 eur. A nikdy to tým politikom, ktorí za to môžu, neodpustia, lebo pri všetkom tom nejasnom, jedno im je jasné, sú tu niektorí politici, zodpovední za našu krajinu, ktorí ju predali za politické body.“ Trochu z toho cítiť frustráciu. Je to z politikov alebo z ľudí všeobecne?

Frustrácia tam je v najmä v komunite, medzi profesionálmi, od ktorých často závisia naše životy, od zdravotníkov. Hovorím o svojom bratovi a jeho manželke, ktorí sú v prvej línii. Riešia dýchacie prístroje na Kramároch a správy odtiaľ sú hrozivé.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rešpektujem tých, ktorí sa nechcú zaočkovať. Každý má svoje dôvody a máme sa snažiť nerozdeľovať spoločnosť. Prišla tretia vlna, z približne desať ľudí, ktorí sa dostanú do nemocníc, je osem nezaočkovaných.

Dáta sú evidentné a príbehy z nemocníc šialené. Keď sa ľudia rozhodnú, že sa nebudú chrániť, plne to akceptujem. Problémom je, že vyčerpávajú systém. V Bratislave sú tisícky odložených operácií, pacienti a ich rodiny sú v neistote alebo v ohrození.

Tí politici, ktorí nepodporili očkovanie, tejto profesionálnej komunite veľmi ubližujú. Aj ľuďom, ktorí pre to trpia. Predali Slovensko za svoje politické body, a za týmto názorom si stojím.

Sú politici zodpovední aj za smrť niektorých ľudí?