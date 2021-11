Dobré ráno: Fico stáča debatu o chate na štátny terorizmus

Zábery z chaty vyriešia súdy.

Asi pred mesiacom sa na verejnosť dostali zábery z poľovníckej chaty v Čifároch. Na nich je zachytená komunikácia Roberta Fica, Roberta Kaliňáka s advokátmi Marekom Parom, Pavlom Gašparom ako aj Miroslavom Bödörom, otcom Norberta Bödöra.

Ich zaznamenané rozhovory sa týkali aj aktuálnych káuz, príprav tlačových besied a trestných konaní, v ktorých sú stíhaní viacerí nominanti Smeru.

Teraz sa polemizuje, či boli zábery získané v súlade so zákonom a či čokoľvek z nich, možno použiť v ďalších konaniach. Zhodnúť sa nevedia ani najvyšší prokurátori v štáte.

Nikola Šuliková Bajánová sa o téme rozpráva s kolegom Petrom Kováčom z domácej redakcie denníka SME.

Počas víkendu vo viacerých európskych štátoch zaznamenali nový variant koronavírusu, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia pomenovala omikron. Podľa organizácie ide o variant vyvolávajúci znepokojenie. Niektoré krajiny vrátane Slovenska v reakcii na šírenie pozastavili lety s Juhoafrickou republikou, kde sa variant podarilo odhaliť, ako aj niektorými ďalšími africkými štátmi.

Minister financií Igor Matovič navrhol ľudí nad 60 rokov odmeniť za očkovanie proti covidu poukazom vo výške 500 eur. Nárok na poukazy budú mať seniori, ktorí do polovice decembra budú zaočkovaní aspoň jednou dávkou. Týkať by sa to malo aj tých, ktorí už majú nárok na druhú, prípadne tretiu dávku a ešte si ju nenechali aplikovať. Poukaz by mohli seniori (alebo ich deti či vnúčatá) využiť po tretej dávke v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj v divadlách, galériách či kinách. Strana SaS hovorí, že Matovič porušil dohodu z koaličnej rady, kedže SaS súhlasila len so 150-rurovou odmenou.

Od dnes by sa na pracovisko mali dostať len ľudia, ktorí sú zaočkovaní, prekonali covid alebo majú negatívny test nie starší ako sedem dní. Kontrolu by mali pod hrozbou pokút až do výšky 20-tisíc eur zabezpečiť firmy. Režim OTP sa bude týkať všetkých zamestnancov bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy.

Piatim percentám Slovákov vo veku 16 až 35 rokov sa pre pandémiu veľmi zhoršil psychický stav. Spokojní nie sú ani s aktuálnou politicko-spoločenskou situáciou. Vyplýva to z online prieskumu spoločnosti Median SK o "Psychickom zdraví a spokojnosti mladých". Dosahy pandémie na psychické zdravie uvádzali častejšie ženy, ďalej mladší vo veku 16 až 25 rokov alebo obyvatelia Trenčianskeho, Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

