Prieskum: Preferencie strán zamrzli, preskupujú sa len extrémisti

Republika si zopakovala rekordnú podporu zo septembra.

BRATISLAVA. Ani jedna parlamentná strana nedokázala za posledný mesiac výraznejšie zvýšiť medzi voličmi svoju popularitu.

Výraznejší pohyb voličov sa týka mimoparlamentnej strany Republika extrémistických poslancov Milana Uhríka a Milana Mazureka, ktorá poskočila o 1,3 percenta a dorovnala svoj doterajší rekord 6,8 percenta hlasov ešte zo septembra.

Hnutie Republika odídencov od Mariana Kotlebu ale nerastie na úkor ich materskej ĽSNS. Kotlebova strana si tiež polepšila o percento z 3,8 na súčasných 4,8 percenta voličskej podpory.

Preferencie ostatných parlamentných strán zamrzli na podobných hodnotách, aké strany dosahovali v októbri napriek kritickému zhoršeniu epidemickej situácie, ktorú by každá z nich chcela riešiť po svojom.

Vyplýva to z nového reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre reláciu Na Telo televízie Markíza.

Nálady voličov agentúra zisťovala najmä v čase, keď sa vládna koalícia dohadovala, aké opatrenia na zmiernenie tlaku covidových pacientov na nemocnice napokon príjme.

1005 respondentov odpovedalo od 16. do 23. novembra na otázku "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Rozhodnutých voliť bolo v novembri 68-percent opýtaných. Voliť by nešlo 18 a pol percenta voličov a ďalších 14,7-percenta bolo nerozhodnutých.

Vedie Hlas, z koalície je stále najpopulárnejšia SaS