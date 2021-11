Zvýšeniu platov lekárom bráni obrovský dlh, tvrdí Šipoš

Podľa Tomáša z Hlasu odišlo zo Slovenska od začiatku pandémie 150 zdravotných sestier.

BRATISLAVA. Navýšenie platov lekárov sa v dohľadnom čase neočakáva.

Uviedol to v nedeľu poslanec Michal Šipoš (OĽaNO) v diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

„Máme obrovský dlh na to, aby sme im zvyšovali platy. Čo sa týka platov lekárov a sestier, majú príplatky sedem eur na hodinu na COVID oddeleniach, rovnako majú automat,“ doplnil.

Chýbajú anestéziológovia a sestry

Koaličný poslanec tiež zhodnotil stav v nemocniciach a nedostatok lekárov.

„Chýbajú anestéziológovia a sestry,“ skonštatoval s tým, že práve oni obsluhujú umelé pľúcne ventilácie.

„Je to niekoľkoročná prax. Trvá to viac ako päť rokov, kým sa anestéziológ naučí dobre ovládať pľúcny ventilátor. Za rok a pol, odkedy sme vo vláde, sa to nedá zvládnuť zo dňa na deň,“ ozrejmil Šipoš.

Okrem problémov v zdravotníctve bojuje koalícia podľa jeho slov s vysokou korupciou, ktorú tu zanechala bývalá vláda Roberta Fica (Smer-SD).

Tomáš: Zdravotníci nemali podporu, tak odišli

Podľa Erika Tomáša (Hlas-SD) odišlo zo Slovenska od začiatku pandémie 1 500 zdravotných sestier a stovky lekárov. „Necítili dostatočnú podporu vlády,“ odôvodnil v relácii.

„Rok a pol tu máme pandémiu, a to sme ich nemohli zaučiť? Tak radšej odišli,“ reagoval na svojho oponenta.

Najväčším nedostatkom koalície je podľa neho politikárčenie. „Vy politikárčite pre zlé vzťahy v koalícii, každý si hraje na vlastnom piesočku. Jediná cesta, ako vyjsť z tejto pandémie, je, aby ste už vy neboli v koalícii,“ dodal Tomáš.

Šipoš pripustil prísnejší režim na hraniciach

Michal Šipoš ďalej uviedol, že vláda pravdepodobne príjme prísnejšie opatrenia.

„Predpokladám, že v najbližších dňoch zasadne konzílium odborníkov a vláda sa bude musieť zaoberať týmto variantom a mutáciou koronavírusu,“ reagoval na šírenie mutácie s názvom omikron.

V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou tiež pripustil sprísnený režim na hraniciach. „Je možné, že hranice sa budú zatvárať,“ dodal.

Šipoš tak reagoval na vyhlásenie profesora Štefana Krčméryho, podľa ktorého v decembri môže nastať situácia, keď budú ľudia zomierať doma.

Erik Tomáš by prijal iné opatrenia. „Radšej poriadny trojtýždňový lockdown, ale s adekvátnou ekonomickou pomocou,“ skonštatoval.

Pri sprísňovaní režimu na hraniciach by podľa jeho slov vláda nemala opakovať chyby z minulosti. „Štátnu karanténu nie, nebola veľmi dobrá,“ uzavrel Tomáš.