Ste zaočkovaný? Ak budete potrebovať ventiláciu, nepomôže vám to

Na umelej pľúcnej ventilácii je takmer 12 percent zaočkovaných.

BRATISLAVA. Vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkuje proti covidu, chránia pred pobytom v nemocnici až vo vyše 90 percentách prípadov. No keď sa už zaočkovaný človek dostane do nemocnice, tak fakt, že podstúpil vakcináciu, sa neberie do úvahy.

Vyplýva to z usmernenia ministerstva zdravotníctva, ktoré určuje, ako majú zdravotníci postupovať pri starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii. Jeho súčasťou sú aj kritériá, na základe ktorých sa majú sestry a lekári rozhodnúť, či pacienta na ventiláciu pripoja. Zaočkovanosť medzi nimi nie je.

Ministerstvo aj časť lekárov tvrdí, že to, či človek podstúpil vakcináciu, nemá žiadny vplyv na to, či potrebuje ventiláciu. Iní lekári si naopak myslia, že medzi kritériami by mala byť aj zaočkovanosť.

Viaceré nemocnice v poslednom období priznali, že na ventiláciu pripájajú ľudí, ktorí majú väčšiu šancu na prežitie. Zvyčajne ide o mladších a zdravších ľudí.

Do pondelka bolo na umelej pľúcnej ventilácii 258 pacientov. Z nich takmer 12 percent bolo zaočkovaných.

Mladší a zdravší prebíja zaočkovaného

"Dôvodom je, že každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré mu zaručuje rovnaké zaobchádzanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti," vysvetľuje tlačový odbor ministerstva, prečo nie je v usmernení kritérium zaočkovanosti.