Lockdown už pribrzdil autá a znížil počet infikovaných

Počet hospitalizovaných naďalej rastie.

BRATISLAVA. Zákaz vychádzania, ktorý začal platiť na Slovensku minulý štvrtok, sa zatiaľ prejavuje len na zníženom pohybe ľudí a poklese počtu infikovaných koronavírusom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Naopak, počty nových pacientov s covidom v nemocniciach stále rastú. Minulú stredu, keď vláda schválila zákaz vychádzania, bolo v zdravotníckych zariadeniach 3188 pacientov, tento týždeň v pondelok už o vyše dvesto viac.

Neklesajú ani počty zásahov záchraniek k pacientom s covidom alebo tým, ktorí sú podozriví na toto ochorenie. V nedeľu ich bolo dokonca najviac od začiatku tohto roka. Na prelome februára a marca pritom Slovensko zažilo vrchol druhej vlny pandémie koronavírusu.

Odborníci sa zhodujú, že na piaty deň lockdownu sa ešte neprejavili všetky dôsledky zákazu vychádzania. Vláda chce jeho dopad vyhodnotiť na desiaty deň. Ten pripadá na nedeľu 5. decembra.

Epidemiológovia, analytici a infektológovia však predpokladajú, že lockdown bude musieť trvať až do Vianoc.

Pohyb áut klesol o 11 percent

Zákaz vychádzania sa za päť dní najviac prejavil na pohybe ľudí v dopravných prostriedkoch. Nimi by ľudia mali ísť len v nevyhnutných prípadoch do práce, obchodu, k lekárovi či deti do školy.