Ľudskoprávny výbor neodporučil Ficovu kandidátku na komisárku pre deti

Parlament má voliť komisára pre deti vo štvrtok 2. decembra.

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny odporučil parlamentu do voľby komisára pre deti sedem kandidátov.

Neodporučil kandidátku Katarínu Szabovú, ktorú do funkcie nominoval šéf Smeru-SD Robert Fico. Informoval o tom v utorok podpredseda výboru Peter Pollák (OĽANO).

Szabová podľa neho nesplnila zákonom stanovené kritériá, keď ju podporili organizácie, ktoré sa za posledných päť rokov nevenovali právam detí.

OĽANO podporuje Hatrákovú

Parlament má voliť komisára pre deti vo štvrtok 2. decembra podvečer. Klub poslancov za OĽANO chce za komisárku poslankyňu Katarínu Hatrákovú (OĽANO).

Koalícia sa zrejme na jednom mene do štvrtka nedohodne, myslí si šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Do opakovanej voľby by mali podľa Polláka postúpiť dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Na post komisára pre deti sa prihlásilo osem kandidátov, výbor mal preveriť splnenie podmienok.

Jednou z nich bolo aj podporné stanovisko od aspoň piatich organizácií, ktoré sa venujú presadzovaniu a ochrane práv detí najmenej päť rokov. To podľa Polláka Szabová nesplnila.

Koalícia sa môže dohodnúť na jednom mene

Poslanci budú vo štvrtok vyberať zo siedmich kandidátov. Komisárom chce byť okrem Hatrákovej aj Ondrej Prostredník, Anna Niku, Mária Vargová, Natália Blahová, Jitka Hasíková a Jozef Mikloško.

Podľa Polláka je stále možné, že sa koalícia dohodne na jednom mene. Zemanová uviedla, že zatiaľ zhoda na jednom kandidátovi nie je.

"Nepredpokladám, že sa zhodneme v koalícii v rámci prvej voľby, v klube SaS budeme o kandidátovi diskutovať ešte pred voľbou," povedala.

Vo štvrtok budú poslanci voliť aj komisárku pre zdravotne postihnuté osoby. O funkciu má záujem len jedna kandidátka, a to doterajšia komisárka Zuzana Stavrovská.