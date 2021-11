Psychologička: Všetci ľudia sa dokážu prejavovať nenávistne

Jana Papcunová vysvetľuje, aké následky v každodennom živote má nenávisť na internete.

Digitálne prostredie je výnimočné, pretože si v ňom človek môže vytvárať sociálnu skupinu, ktorej názory ladia s tými jeho, a to oveľa prísnejšie, ako v skutočnom svete. Zároveň sa utvrdzuje o vlastnej pravde a ľahšie podľahne názoru, že ostatní svet vnímajú zle.

Psychologička JANA PAPCUNOVÁ hovorí, že "takíto ľudia majú často čierno-biely pohľad na svet. Útočia na každého, kto je iný." Mnohé obete útokov však podľa nej prežívajú podobnú traumu, akú zažijú obete fyzických trestných činov.

V rozhovore sa dočítate aj: Či sa dajú určiť typické črty človeka, ktorý sa prejavuje nenávistne v online prostredí Prečo ľudia ventilujú svoju nenávisť na internete Ako reagovať, keď je človek terčom alebo svedkom hejtu Aký je dopad internetového hejtu na ľudskú psychiku Do akej miery ovplyvňuje nenávisť na internete náladu v spoločnosti

Je na internete nadmerne veľa „hejtu“?

Áno, internet je naozaj zaplavený negatívnym a nenávistným obsahom a na Slovensku je viditeľný značný nárast počtu týchto prejavov. V mnohých prípadoch prichádzajú od politických osobností, a to najmä počas predvolebných kampaní.

Poukázala na to aj správa o Slovensku od Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, čo je nezávislý ľudskoprávny monitorovací orgán.

Tieto nenávistné prejavy zasahujú široké spektrum osôb vrátane LGBTI, žien, Židov, moslimov, migrantov, Rómov a tiež zástupcov mimovládnych organizácií.

Kde by sa podľa vás nenávistné prejavy zhromažďovali, keby nebolo sociálnych sietí?

Štandardná sociálna psychológia hovorí, že nenávisť je všade, kde je ľudská interakcia. Či sa pohybujeme v malých skupinách, napríklad v rodine, alebo vo väčších, napríklad v práci a v škole, ale aj vo virtuálnom priestore.

Pandémia nás presunula ešte viac do online sveta, a tak sa aj prejavy nenávisti presunuli do tohto prostredia.

Hovorili ste, že kde je človek, tam môže byť nenávisť. Je pre človeka typickou vlastnosťou?

Nemôžeme zovšeobecňovať, ale faktom je, že človek má široké spektrum emócií – od základných, primárnych až po komplexnejšie. A aj nenávisť a agresia sú našou súčasťou.

Má človek, ktorý sa na sociálnych sieťach prejavuje nenávistne, nejaké typické črty?

Zatiaľ som sa nestretla s tým, že by existovala presná typológia, že je to napríklad muž od 30 do 40 rokov a podobne. Ukazuje sa však, že všetci máme potenciál sa takto prejavovať a pandémia to pre nás všetkých ešte znásobuje.

Čo hovoria aspoň už existujúce výskumy?

Naznačujú, že človek, ktorý sa prejavuje nenávistne, na tieto prejavy využíva zvyčajne jedno spravodajské, respektíve sociálne médium. Je na ňom aktívny, vie, ako funguje a zvykol si využívať ho na vyjadrenie svojich názorov.

Jednu skupinu týchto ľudí tvoria tí, ktorí sú organizovanejší a píšu podľa pokynov politických alebo iných záujmových skupín. Druhú zase tí, ktorí konajú z vlastnej iniciatívy.

Keď človek na internete vytvára nenávistné prejavy, čo to hovorí o ňom samom?