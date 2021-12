Pôrodníčka: Tlačenie na brucho sme nechceli rovno zakázať, no nemá sa robiť rutinne

Alexandra Krištúfková spoluvytvárala pôrodnícke štandardy.

Pôrodníci na Slovensku dlho nemali záväzný dokument, ktorý by určoval, ako viesť pôrod pri nízkorizikovej rodičke na základe medicíny založenej na dôkazoch. Nové pôrodnícke štandardy, ktoré ministerstvo zdravotníctva sľubovalo už v roku 2017, sú v platnosti od októbra.

"Našou víziou je, že nimi dosiahneme alebo aspoň naštartujeme zmeny v materiálno-technickom aj personálnom zabezpečení pôrodníc a zlepší sa aj kvalita poskytovanej starostlivosti," hovorí jedna z autoriek štandardov ALEXANDRA KRIŠTÚFKOVÁ.

Minulosťou by sa podľa nej mali stať rutinné nástrihy, rutinné tlačenie na brucho, ale aj necitlivé správanie sa zdravotníckeho personálu. Prečo sa niektorí lekári oficiálnych postupov boja a ako sa budú opatrenia kontrolovať?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo sa na štandardy čakalo tak dlho?

Úprimne neviem. Debata sa začala pred rokmi a stále sa diskutovalo o tom, kto a ako to spraví. Myslím, že teraz nastal správny čas a vyžadovala si to aj situácia v odbornej, ale aj laickej spoločnosti.

Navyše aj v našich pôrodníckych kruhoch sú dva prúdy. Jeden hovorí, že dokumentom budeme chránení a zároveň budeme mať nastavené pravidlá, ako správne postupovať.

Druhý prúd, ktorý je proti štandardom, sa bojí, že ak ich lekári a pôrodné sestry náhodou v niektorom kroku nedodržia, niekto ich môže obviniť a budú z toho právne následky. Chvíľu trvalo, kým sme našli spoločnú reč.

Ako môžu lekári odmietať dokument, ktorý má zabezpečiť medicínske postupy založené na dôkazoch?

Medicína založená na dôkazoch je, samozrejme, niečím, čím by sme sa mali všetci riadiť. Mladší lekári a lekárky s tým súhlasia skôr, pretože často vidia v zahraničí, že to funguje. Vždy je však možnosť urobiť niečo aj mimo štandardných postupov, ak to lekár primerane odôvodní.

Ktoré oblasti ste pri tvorbe vnímali ako najkľúčovejšie, napríklad preto, že na ne poukazovala odborná verejnosť, ale aj samotné ženy?

Pri prenatálnej starostlivosti (počas tehotenstva a pred pôrodom, pozn. red.) sa napríklad diskutovalo o častých vaginálnych vyšetreniach počas poradní. Niektoré vyšetrenia sa zase nerobili úplne jednotne, napríklad orálny glukózový tolerančný test na tehotenskú cukrovku.

Snahou bolo zjednotiť postupy a dosiahnuť, aby boli ženy plne informované, vedeli, na čo majú nárok a čo sú fakty založené na vedeckých dôkazoch.

Čo sa týka pôrodu, najkľúčovejšou bola snaha zachovať pri pôrode intimitu a súkromie ženy. Veľmi diskutované bolo aj jedenie a pitie počas pôrodu, pričom sme považovali za dôležité, aby nízkoriziková rodička mohla jesť aj piť.

Za kľúčovú sme považovali aj tému podávania oxytocínu (podáva sa na vyvolanie pôrodu alebo keď má žena slabé kontrakcie a pôrod sa rozbieha pomaly, pozn. red.) a informovaný súhlas.

V postupoch sa píše, že podpisovanie akéhokoľvek informovaného súhlasu počas kontrakcií alebo pri príjme na pôrodnú sálu nie je z právneho hľadiska relevantné. Odstráni sa teda kritizovaný jav, že si žena v kontrakciách musí čítať a vypĺňať niekoľko dokumentov?

Áno. Toto sa bežne dialo pri príjme do pôrodnice. Pôrod je však niečo očakávané, vieme, že sa udeje, čiže sme to chceli dostať do fázy, aby sa plné informovanie o priebehu v pôrodnici a zároveň aj podpis udiali počas prenatálnych poradní.

Znamená to, že by sa už priamo tam ženám vysvetlilo, čo asi môžu očakávať, aby poznali aj špecifiká danej pôrodnice a aby do nej už išli s tým, že sú prediskutované aj ich pôrodné priania.

Ráta sa s tým, že si informovaný súhlas treba pýtať aj pred každým úkonom?

Samozrejme. Je tam písané aj to, že ak by sa mal robiť napríklad nástrih, podať oxytocín alebo iba odporúčanie klystíru, sme povinní ženu informovať, prečo jej to odporúčame, čo s ňou budeme robiť a počkáme, či bude súhlasiť.

V takom prípade to nemusí byť písomne, stačí, že v prítomnosti svedka súhlasí verbálne alebo prikývne. Všetko potom treba zapísať do dokumentácie.

V postupoch sú zahrnuté aj rady pre zdravotnícky personál, aby sa správal slušne, citlivo, nezastrašujúco, aby dodržiaval ženino súkromie. Nemali by toto byť nepísané základy, o ktorých ani netreba diskutovať?