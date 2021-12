V školách sa prezenčne vzdeláva 80 percent žiakov

Výučba je prerušená v 11 okresoch.

BRATISLAVA. Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 80 percent žiakov, dištančným spôsobom 20 percent školákov.

V stredu o tom informoval po rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Ako poznamenal, momentálne regionálne úrady verejného zdravotníctva prerušili výučbu v školách v 11 okresoch, pribudnúť má päť až sedem ďalších.

"Momentálne evidujeme 1,7 percenta žiakov, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19 (13.500 žiakov) a 3,4 percenta zamestnancov (4300)," povedal minister školstva s tým, že tieto dáta overujú u ministerstva zdravotníctva. Poznamenal, že urobených bolo 440-tisíc samotestov v priebehu jedného týždňa.

Minister pripomenul, že odmietol celoplošne zavrieť školy.

"Bohužiaľ, prevzali to RÚVZ. Boli by sme radi, keby to bolo robené stále individuálne," uviedol šéf rezortu školstva.

Dodal, že budú kontaktovať RÚVZ, pretože bolo prerušené vyučovanie aj pri zdravotníckych školách. Podľa slov ministra to spôsobilo problémy niektorým nemocniciam, pretože títo žiaci v nich vypomáhali.

"Momentálne teraz, keď sú na dištančnom vzdelávaní, tak nemôžu vstúpiť do nemocníc," vysvetlil.

V súvislosti so samotestami minister školstva uviedol, že minulý týždeň bolo distribuovaných 1,4 milióna kusov samotestov, rovnaké množstvo sa má distribuovať aj v tomto týždni. Doteraz bolo podľa slov šéfa rezortu školstva distribuovaných 9,2 milióna takýchto testov.