Kolíková: Chcem, aby sme sa inak pozerali na človeka s prvým trestom za marihuanu

Koaliční poslanci s podobným návrhom v parlamente neuspeli.

So snahou zmierniť drakonické tresty za drogy, ktoré v novele trestných zákonov zaviedol ešte ako minister Daniel Lipšic, pohorelo už niekoľko ministrov spravodlivosti za sebou.

Tému sa pokúšal riešiť ešte Tomáš Borec ako nominant Smeru a do presného návrhu myšlienku sformulovala Lucia Žitňanská za Most. Hoci svoj návrh predstavila ako výsledok debát odborníkov, zámer za minulej vlády stopla SNS.

Tentoraz prichádza s ďalším pokusom ministerka Mária Kolíková z klubu SaS, a to v rámci veľkej novely Trestného zákona.

Novinku predstavila len päť dní po tom, ako sa v parlamente snažila obdobný zámer pretlačiť skupina koaličných poslancov zoskupených okolo poslancov OĽaNO Juraja Krúpu a Kristiána Čekovského, ku ktorým sa pridal Juraj Šeliga zo Za ľudí a Ľuboš Krajčír zo Sme rodina. Ani oni však nepochodili.

"Vzhľadom na vývoj diskusie a vnímanie tejto problematiky, ktorá prerastá až do paniky a hysterických záchvatov, sme sa rozhodli, že tento návrh vrátime na prepracovanie," vysvetľoval Krúpa.

Dôvodom bol najmä postoj poslancov zo Sme rodina, ktorým prekážali tvrdé drogy.

"Celý čas to bolo prezentované, že sa to týka marihuany (...) Znížme tresty za marihuanu, nemám s tým problém. Ale naozaj nechcite, aby sme ja a moji kolegovia hlasovali za zníženie trestov za držbu všetkých drog," vyhlásil šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Kolíková to napriek tomu skúša s komplexným návrhom, ktorý zahŕňa všetky typy drog. Osobitne v ňom rozlišuje, čo je "nepatrné množstvo drogy", pri ktorých by prichádzali do úvahy nižšie tresty. A to aj podmienka pri marihuane v množstve do jedného gramu.

Pri nepatrnom množstve zvyšných drog by bol najnižším trestom jeden rok. Prísnejšie by sa zároveň nahliadalo na ľudí s opakovaným prehreškom a na dílerov.

"Podľa mňa je táto právna úprava dôležitá v celosti, ako to je. A chcem o tom presvedčiť koaličných partnerov," hovorí Kolíková pre SME.

Máte návrhy zmien v trestoch za drogy vyrokované v koalícii? Pýtali ste sa napríklad na názor predstaviteľov Sme rodina, pre ktorých môže byť váš návrh príliš odvážny?

Vo veľkej miere sledujem vyjadrenia koaličných partnerov pri právnej úprave, ktorá nedávno bola v parlamente. Nechcem vopred uzatvárať, aký bude ich postoj. Treba sa spolu stretnúť a viac sa o tom rozprávať.

Politická realita je však v podstate jasná. Predstavitelia Sme rodina pri spomínanom poslaneckom návrhu veľmi jasne povedali, že sú ochotní hlasovať za miernejšie tresty za marihuanu, ale odmietajú niečo také pri iných drogách. Váš návrh ráta s obdobným zmiernením aj pri pervitíne, heroíne, kokaíne či pri halucinogénnych hubách.