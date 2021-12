Súd oslobodil Kočnera spod obžaloby v kauze motákov

Za zmenky pred tým dostal 19 rokov.

BRATISLAVA. Zavalitý a s dlhšími vlasmi než obvykle si počkal, kým mu snímu putá pripevnené k opasku, potom si podal ruky s advokátmi Michalom Mandzákom a Martinom Pohovejom a posadil sa.

Marián Kočner prišiel na posledné pojednávanie Okresného súdu Bratislava I v kauze zmeniek, na ktorom sa skončilo dokazovanie a pristúpilo k čítaniu záverečných rečí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obžalovaný bol z toho, že sa cez jeden zo zadržaných motákov snažil presvedčiť Romana Osuského, aby ako bývalý príslušník SIS išiel svedčiť na políciu v kauze zmeniek Markízy.

Osuský mal v prospech Kočnera svedčiť, že zmenky sú pravé. Za ich falšovanie nedávno Kočner dostal 19 rokov väzenia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Peter Tóth Kočnerovi na súde: Nenechám sa tu skúšať ako prváčik nejakým kriminálnikom Čítajte

Pôvodne bol Kočner obvinený z marenia spravodlivosti, skutok neskôr zmenili na trestný čin krivej výpovede.

Kočner vinu popiera a tvrdí, že sa u svedkov z prostredia SIS chcel len informovať, či neexistuje v tajnej službe o zmenkách nejaká zmienka.

Súd nakoniec Kočnera oslobodil, prokurátor Branislav Murgaš ale podal odvolanie. Rozsudok tak nie je právoplatný.

Prokurátor chcel zvýšenie trestu

Ešte pred čítaním záverečných rečí chcela Kočnerova obhajoba založiť do spisu výsluch svedka Ľudovíta Makóa vzhľadom na to, že v ňom vraj spochybňoval vierohodnosť svedka Petra Tótha. Súd to odmietol a tak sa pristúpilo k záverečným rečiam.