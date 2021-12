Heger opäť podporil reformu zdravotníctva. Nejde o rušenie nemocníc, tvrdí

Reforma zdravotníctva sa musí uskutočniť, odkazuje premiér.

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger (OĽANO) podporuje reformu zdravotníctva. Tvrdí, že reforma nie je o rušení nemocníc, ale má priniesť špecializované a lepšie vybavené nemocnice. Šéf vládneho kabinetu to uviedol na sociálnej sieti.

Podotkol, že v roku 2017 zomrelo vyše 8000 slovenských občanov len preto, že im nebola včas poskytnutá účinná zdravotná starostlivosť.

"Toto je jeden z dôvodov, prečo sa reforma zdravotníctva musí uskutočniť, a to aj keby sme nemali k dispozícii financie z plánu obnovy," uviedol s tým, že za posledných 15 rokov bola do slovenského zdravotného systému investovaná suma jeden a pol miliardy eur.

"My tento objemný balík peňazí vieme použiť v krátkom čase do oblastí, ktoré nám pomôžu dostať slovenské zdravotníctvo do formy," zdôraznil premiér.

"Všetky dezinformácie, ktoré o reforme šíria jej odporcovia, nás len vzďaľujú od cieľa, aby o slovenského pacienta bolo dobre postarané," podotkol a zopakoval, že reforma neznamená rušenie nemocníc, lôžok a ambulancií.

O reforme nemocníc by mal parlament rokovať na aktuálnej schôdzi v druhom čítaní. Nemocnice by podľa nej mali fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude. Legislatíva ráta aj s novým určením minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast.