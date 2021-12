Parlament podporil Poľsko a Pobaltie pri zabezpečení hraníc s Bieloruskom

Do programu aktuálnej schôdze pribudli ďalšie dva vládne návrhy zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Ide o právne normy, ktoré riešia poskytovanie príspevku na leteckú dostupnosť a pomoc pre cestovný ruch. Týmto bodom by sa plénum malo venovať v piatok od 9.00 h. Do programu zaradili poslanci aj novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží vrátenú prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktorý má pochybnosti o súlade s Ústavou SR.