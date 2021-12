SIS v správe upozornila na rastúcu aktivitu extrémistov počas pandémie

SIS informovala aj o problémoch dostavby elektrární a podozrivých aktivitách štátnych funkcionárov.

BRATISLAVA. Slovenská informačná služba (SIS) vlani nezaznamenala rizikové prejavy alebo aktivity, ktoré by predstavovali konkrétnu a bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu pre SR a jej obyvateľov alebo ohrozenie záujmov SR v zahraničí.

Znechutenie z pandémie nahráva extrémizmu

V správe o činnosti za rok 2020 však konštatuje mierny nárast teroristických aktivít džihádistov v Európe aj výrazne zintenzívnenie aktivít prívržencov teroristických organizácií v online priestore.

"Obmedzenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobili výrazné zintenzívnenie aktivít prívržencov teroristických organizácií v online priestore, pričom k radikálnym prejavom niektorých z nich prispievala aj ich narastajúca frustrácia zo sociálnej izolácie," priblížila SIS v kapitole Boj proti terorizmu.

Preverovanie osôb po atentáte v Viedni

Najväčšie bezpečnostné riziko pre európske štáty predstavovali podľa SIS samoradikalizovaní individuálni aktéri, džihádistickou propagandou inšpirovaní militanti vytvárajúci autonómne pôsobiace teroristické bunky, prívrženci medzinárodných teroristických skupín alebo s nimi ideologicky spriaznené osoby pôsobiace v Európe a navrátilci z bojových zón.

SIS vlani vyhodnocovala a analyzovala možnú spojitosť novembrového teroristického útoku vo Viedni so SR.

Preverovala najmä okruh možných rizikových osôb, náboženských komunít a extrémistických skupín.

Monitorovala i bezpečnostnú situáciu v regióne západného Balkánu, kde aktivity prívržencov radikálneho islamu v prostredí izolovaných paralelných komunít a ich väzby v balkánskych diaspórach vo viacerých štátoch Európskej únie (EÚ) naďalej predstavujú zvýšenú teroristickú hrozbu.

Riziká repatriácie militantov

Zvýšenú pozornosť vlani SIS venovala aj fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov (FTF).

"Príjemcov zo zákona služba informovala o naliehavosti systémovo riešiť repatriáciu a bezpečnostné problémy spojené s možným návratom FTF do EÚ, ktorí sú umiestnení vo väzenských zariadeniach a internačných táboroch v severovýchodnej Sýrii. Existovalo vysoké riziko úteku alebo oslobodenia zajatých FTF a ich opätovného začlenenia sa do medzinárodných teroristických skupín alebo ich nekontrolovaného návratu do domovských štátov," skonštatovala SIS.

Analyzovala tiež aktivity globálnych teroristických skupín al-Káida a Islamský štát, ich regionálnych odnoží, menších buniek a osamelých aktérov ovplyvnených džihádistickou ideológiou, ktoré predstavujú jednu z najvýznamnejších bezpečnostných hrozieb vo svete. Spravovala i prognózu vývoja teroristickej hrozby zo strany daných organizácií pre štáty EÚ v dlhodobom horizonte.

Podozrenia pri výstavbe jadrovej elektrárne

SIS vlani odstúpila viaceré informácie o problémoch dostavby strategického projektu v oblasti jadrovej energie, ale aj podozrivých aktivitách štátnych funkcionárov.

Upozornila tiež na prípady nehospodárneho nakladania s verejnými financiami predstaviteľmi miestnych samospráv a pripravovaný predražený obchod so zdravotníckym materiálom. Vyplýva to zo Správy o činnosti SIS za rok 2020.

Pri projekte týkajúcom sa jadrovej energie SIS informovala o pretrvávajúcich problémoch pri odstraňovaní technických a bezpečnostných nedostatkov budovaných blokov a ďalších posunoch termínov ich dostavby.

"Poukázala aj na finančné problémy spoločnosti zodpovednej za dostavbu, ktorá s financujúcimi bankami dohodla na financovanie dostavby projektu také podmienky predĺženia splatnosti úverov, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k strate výrobných závodov v prospech veriteľov alebo k platobnej neschopnosti a následnému konkurzu spoločnosti," konštatuje správa.

Nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi

Zaznamenané aktivity niektorých funkcionárov štátnej správy podľa SIS viedli k podozreniam, že dochádza k porušovaniu ich povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s účelovou spoluprácou s finančnou skupinou, ako aj v rámci ovplyvňovania procesov riadenia v štátnej zdravotnej poisťovni.

"Získané boli aj informácie poukazujúce na prípady nehospodárneho nakladania s verejnými financiami predstaviteľmi niektorých miestnych samospráv, ktorí z titulu svojej funkcie s cieľom vlastného obohatenia alebo zaistenia nenáležitých výhod pre spriaznené osoby účelovo schvaľovali zvyšovanie cien niektorých zákaziek," približuje v správe SIS.