Ministerstvo považuje solidaritu za základnú hodnotou pri riešení klimatickej zmeny

Výsledok konferencie COP26 hodnotí ako ambiciózny.

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia SR hodnotí klimatickú konferenciu v Glasgowe (COP26) ako úspešnú.

Ukázala, že jej základnou hodnotou pri riešení klimatickej zmeny je solidarita. Celkový výsledok konferencie hodnotí ako "ambiciózny v duchu umenia možného". Uviedlo zo tlačové oddelenie envirorezortu.

"Pozícia Ministerstva životného prostredia bola na klimatickej konferencii jasná. Ministerstvo životného prostredia urobí všetko preto, aby sme klimatickú neutralitu dosiahli na Slovensku čím skôr. K tomuto cieľu môže prispieť každý z nás," skonštatoval rezort.

Adekvátne a predvídateľné financovanie

Konferencia potvrdila podľa envirorezortu nedostatočné financovanie adaptácie na zmenu klímy v rozvojových krajinách. Vyzvala k zvýšeniu príspevkov aspoň na úroveň, ako sú poskytnuté financie pre znižovanie emisií.

Financovanie adaptácie na zmenu klímy by malo byť adekvátne a predvídateľné vrátane financovania Adaptačného fondu, tvrdí Ministerstvo životného prostredia.

Po dvojročnom procese sa definuje dlhodobý, globálny cieľ pre adaptáciu.

"Konferencia vyzvala rozvinuté krajiny k zdvojnásobeniu financovania adaptácie pre rozvojové krajiny do roku 2025 v porovnaní s rokom 2019," priblížilo ministerstvo.

Urýchlenie konca uhlia v energetike

Jeden z textov konferencie, ktorý vyzýva krajiny, aby urýchlili postupné utlmovanie uhlia a vylúčili dotácie do fosílnych palív, považuje Ministerstvo životného prostredia za jeden z prelomových. Z pohľadu rezortu je kľúčové, že éra fosílnych palív sa blíži ku koncu.

"Glasgowské rozhodnutie otvorilo pomyselné dvere k vyraďovaniu fosílnych palív a k formulovaniu prísnejších záväzkov na ďalších svetových konferenciách o klíme," skonštatoval.

Podpora deklarácie

Európska únia podpísala na COP26 deklaráciu Supporting the Conditions For a Just Transition Internationally.

"Na základe toho je možné oprávnene tvrdiť, že sa Slovensko a tiež ministerstvo s deklaráciou stotožňuje a hlási sa k jej duchu, výzvam a odporúčaniam," spresnilo tlačové oddelenie ministerstva.

Začiatkom novembra sa v škótskom Glasgowe uskutočnila klimatická konferencia. Skončila sa prijatím Glasgowského klimatického paktu, ktorého cieľom je obmedziť nebezpečné zvyšovanie teploty na planéte.

Dohoda, ktorú prijali zástupcovia 196 krajín sveta zúčastnených na konferencii, bola dosiahnutá napriek poslednej intervencii Číny a Indie a pod ich tlakom sa do glasgowského paktu nedostal záväzok o úplnom zavrhnutí uhlia, ale len o odklone od neho.