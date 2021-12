Časť OĽaNO má s Herákom problém, vedenie strany mlčí

Herák vraj pracuje na sociálnych témach.

BRATISLAVA. Viacerí poslanci za OĽaNO vidia problém v tom, že ich bývalý kolega Ján Herák stále pracuje pre stranu. Poslanec odišiel z parlamentu pre podozrenia zo zneužívania detí. A hoci sa tento týždeň nad tým pozastavil aj líder OĽaNO Igor Matovič, vedenie strany neodpovedá na otázky, čo s Herákom bude.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorca strany Peter Dojčan si ešte v stredu vyžiadal otázky e-mailom a odvtedy pre SME nereagoval.

Rovnako nereagoval ani vedúci Úradu vlády Július Jakab či ďalší členovia predsedníctva strany vrátane europoslanca Petra Polláka.

Matovič pritom v stredu vyhlásil, že po tom, ako na polícii vypovedala už štvrtá žena, by strana mala úväzok s Herákom mala prehodnotiť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok OĽaNO by malo podľa Matoviča prehodnotiť úväzok s Herákom Čítajte

„Štyri považujem za výrazne viac ako dve a už sa mi to trošku prestáva páčiť alebo zdať, že by to mohlo byť sprisahanie. Je úplne legitímne dať si otázku, či pokračovať v tomto zmluvnom zväzku,“ povedal Matovič.

Herák obvinenia popiera a vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nechce vec bližšie komentovať. K otázke pracovnej zmluvy so stranou OĽaNO sa nevyjadril.

Štvrtá žena