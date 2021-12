Dunaj je moje spojenie s domovom, hovorí bulharská umelkyňa

Green pass alebo Covid pass? Kino Lumière už desať rokov na scéne. Poznáme najväčšie právnické kancelárie u nás. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Viete, aké najväčšie právnické firmy pôsobia na Slovensku? Pozrite sa, kto sa umiestnil na vrchole rebríčka a aké zaujímavé transakcie právnici v uplynulom roku riešili: Which are the largest law firms in Slovakia?

2. Preľudnené Tatry? V New Yorku cesta do prírody trvá niekoľko hodín, hovorí rodáčka zo Spiša Miroslava Sotáková. Porozprávala nám o živote v najväčšom americkom meste, svojej práci pre Google aj živote počas pandémie: The great thing about Slovakia is the lack of crowds, says Slovak living in New York

3. Je čas napísať Ježiškovi. Na Slovensku už dostal listy aj z Mexika, Číny alebo Japonska. Pohľadnicu mu deti či dospelí môžu poslať aj online :Ježiško's Christmas Post Office is open, expecting letters from around the world

4. Slovensko je menej náchylné podľahnúť tlakom zo zahraničia než ďalšie krajiny v strednej Európe či na Balkáne. Vplyv Ruska a konšpiračných teórií je však stále veľký, ukazuje najnovšia štúdia: Slovakia resilient to foreign influences, study by top think-tank shows

5. Aj vám sa pletú pojmy ako Green pass či Covid pas? Možno vám pomôže nasledujúce vysvetlenie: Green pass, Covid pass, Covid certificate. Which do you need when?

6. Ani farebné repliky Van Gogha nedokázali zakryť katastrofálny stav budovy pri bratislavskom Dóme sv. Martina. Nedávno ukončenú rekonštrukciu urýchlila aj návšteva pápeža Františka: Historical house near Bratislava cathedral no longer needs to hide behind Van Gogh

7. Ministerstvo kultúry hovorí, že novým zákonom posúva pravidlá pre médiá do 21. storočia. Zákon upravuje reguláciu nových médií či jasnejšiu vlastnícku štruktúru: Culture Ministry looks to create ‘21st century environment’ for Slovak media

8. Ako môže superodpočet na vedu a výskum pomôcť spoločnostiam na Slovensku? Ušetrené fondy môžu počas krízy investovať napríklad stabilizácie či nových investícií: Super-deduction on R&D can help companies in crises

9. Kino Lumière je na scéne už desať rokov. Vo svojej DNA má lásku k slovenskému filmu, ale aj inkluzívny prístup k divákom: No popcorn here! Bratislava’s well-known cinema has been on the scene for a decade

10. Voda, ktorá tečie dolu Dunajom, je dnes tu a zajtra v Bulharsku. Bulharská umelkyňa Radostina Doganova hovorí o tom, ako sa dostala na Slovensko a prečo sa rozhodla žiť pri rieke: The water of the Danube connects me to my homeland, says Bulgarian painter living in Slovakia

