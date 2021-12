Prerazila v New Yorku, dnes pomáha aj ľuďom Slovensku

Slovenka v New Yorku Katarína Nováková Grubb má na rok 2020 šťastné spomienky napriek pandémii.

„Moje prvé bývanie bolo na kopci vedľa cintorína,“ pousmeje sa Katarína Nováková Grubb, keď spomína na svoje začiatku v New Yorku. Je to už viac ako pätnásť rokov, čo do veľkomesta prišla ako študentka prišla v rámci programu Work and Travel. Ešte netušila, že našla nový domov a že jej to zmení život.

Do New Yorku si prišla zlepšiť angličtinu, nazbierať pracovné skúsenosti "spoza veľkej mláky” a spoznať lepšie Ameriku ako krajinu. Dnes pôsobí vo firme, ktorá sa zaoberá liečbou kmeňovými bunkami. Cez slovenskú pobočku už liečbu absolvovali stovky Slovákov, niektorí s finančnou podporou, bez ktorej by si to sami nemohli dovoliť. V New Yorku jej úsmev a energia sprevádzajú stretnutia krajanov na slovenských omšiach na Manhattane aj na rôznych iných akciách.

Katarína Nováková Grubb je dnes New Yorčanka s obrovskou sieťou kontaktov, v Amerike však začínala ako čašnícka v reštaurácii na Manhattane. Keďže najskôr bývala vo vzdialenejších štvrtiach ako Queens a Brooklyn, cesta metrom do práce jej trvala aj viac ako hodinu a pol a nezriedka sa domov dostala o druhej v noci.

„Spali sme s kamarátkou na nafukovacom matraci. Začiatky neboli ľahké, nepoznala som tu nikoho, všetko som si tu sama vydrela prakticky od nuly,“ hovorí Nováková Grubb. Až po niekoľkých rokoch si mohla dovoliť presťahovať sa na Manhattan, hoci len do bytu na piatom poschodí bez výťahu, o ktorý sa delila s ďalšou osobou. „Poznáte to zo seriálu Priatelia, v New York City je bežné, že ľudia majú spolubývajúcich, keďže nájomné je vysoké a cena bytov ešte vyššia.“

Americký sen a pomoc slovenským pacientom

Pravý americky sen sa jej splnil, keď v New York City neskôr pôsobila v realitnej kancelárii a bola aj v niekoľkých častiach televíznej reality show Million Dollar Listings.

Na Manhattane žila desať rokov, len nedávno sa presťahovala asi hodinu cesty autom od mesta, na West Point v štáte New York, kde býva s manželom.

Nováková Grubb pracuje pre Blue Horizon International, firmu zaoberajúcu sa liečbou kmeňovými bunkami. „Vďaka mojej práci som spoznala veľa zaujímavých ľudí a navštívila mnohé miesta, kde by som sa možno inak nedostala, ako sú Čína, Austrália, Jamajka, Saudská Arábia, Dubaj či Omán.“

Napriek cestovateľským zážitkom a životu v zahraničí sa Katarína asi najviac tešila z toho, že ju práca priviedla aj častejšie domov na Slovensko, kde svoju pobočku založila firma aj charitatívna nadácia, pre ktoré v New Yorku pracuje.

„Pracujem na tomto projekte od roku 2012, nebolo a nie je to ľahké, o to viac sa teším, že sme dokázali pomôcť viac ako 400 ľudom liečbou pomocou kmeňových buniek. Väčšina našich pacientov bola zo Slovenska. Takisto sme vyzbierali finančné prostriedky na pomoc Slovákom, čo si tuto liečbu nemohli dovoliť.“

Slovenský kroj v New Yorku

Katarína Nováková Grubb opisuje New York ako mesto s úžasnou energiou, plné neobmedzených možností štúdia, práce, voľného času, kultúry či športu. „Mesto ktoré naozaj nikdy nespí,“ hovorí.

Slovensko však stále má v jej srdci špeciálne miesto. Na svoj pôvod je hrdá a vždy sa rada vracia domov do Trenčína. „Milujem slovenskú hudbu, folklór, naše jedlo, zvyky, tradície… áno, dokonca som si doniesla do USA cely kroj!“

Katarína Nováková Grubb (vpravo) vo svojom slovenskom kroji v New Yorku. (zdroj: Archív K.N.G.)

Aktívne sa zapája do života slovenskej komunity, ktorá sa stretáva na rôznych akciách, medzi iným aj na omšiach na Manhattane.

„To možno veľa ľudí netuší, no priamo v centre New York City je slovenský Kostol sv. Jána Nepomuckého, kde sa konajú každú nedeľu sväté omše v slovenčine,“ prezrádza. „Organizujú sa tam rôzne podujatia, povzbudzujeme bežcov maratónu, ktorého trasa vedie popred kostol. Je to skvelé miesto, kde sa vždy cítim ako doma!“

Katarína sa s manželom Andym rovnako zapája aj do podujatí, ktoré organizuje slovenský generálny konzulát, slovenská stála misia pri OSN aj skupina Slovak Professionals in NY. „Všetci sa už tešíme na vianočnú kapustnicu!“

Z diaľky vidno dobré veci lepšie

Život v zahraničí jej ukázal, koľké veci berieme na Slovensku za samozrejmú súčasť života a pritom sú oveľa menej samozrejmé napríklad v USA. K nim patrí dovolenka, platená materská dovolenka alebo čas pre rodinu všeobecne. V New Yorku sú drahé aj školy a zdravotná starostlivosť.

„Dĺžka dovolenky na Slovensku je neporovnateľná. Ja tu mám len desať dní do roka a keď som chorá a potrebujem ísť k lekárovi, odpočíta sa to z týchto dní,“ hovorí. Krátka je aj materská dovolenka, v New Yorku len dvanásť týždňov.

„A k tomu si predstavte Vianoce, ktoré trvajú jeden deň a potom hor sa naspäť do práce!“ vyrátava výhody života na Slovensku.

„Na Slovensku sa mi páči, že rodinný čas, dovolenka, oddych a výchova detí sú pokladané za dôležitejšie ako tu,“ hovorí Nováková Grubb. „Súhlasím s tým, čo sa hovorí: v Amerike ľudia žijú, aby pracovali, v Európe pracujú, aby žili.“

Šťastné spomienky na strašný rok

Keď sa New York stal epicentrom pandémie na začiatku roku 2020, keď sme ešte o víruse veľa nevedeli, Nováková Grubb podrobne sledovala situáciu. „Až príliš. Mala som strach ísť napríklad do obchodu, nakupovala som vtedy hlavne online. Trvalo mi určitý čas to prekonať a pomohol mi v tom hlavne môj manžel, ktorý sa, naopak, nebojí ničoho.“

Katarína Nováková Grubb s manželom. (zdroj: Diana Černáková)

V určitom bode jej naviac pomohlo prestať sledovať správy a tráviť veľa času mimo mesta. „Potom sme plánovali svadbu v New Yorku a svadobnú hostinu na Slovensku, takže sme mali iné, príjemnejšie starosti ako sledovať správy,“ spomína na svoj veľký deň na oboch stranách oceánu v lete. Aj napriek ťažkým okolnostiam jej spomienky na tento rok budú jednoznačne šťastné.

Katarína Nováková Grubb do komunity vnáša obrovský kus pozitívnej energie. Za roky v New Yorku si vytvorila hustú sieť kontaktov. „To, že som tu stretla veľa dobrých ľudí, pripisujem našej srdečnej slovenskej náture. Neberiem to ako prácu, ja mám rada ľudí, rozhovory s nimi mi dodávajú energiu a inšpirujú ma.“

Prianie pre Slovensko Žijeme v náročných časoch na celom svete, takže prajem Slovensku a všetkým doma hlavne zdravie, šťastie, Božie požehnanie, lásku, pokoj a mier v duši. Práve dnes som počúvala slovenské vianočné melódie, a text tejto vianočnej piesne je aj mojím prianím pre Slovensko: Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň. Nech ich sused v láske má,nech im pokoj zachová. Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. Hladným chleba dobrého,chorým zdravia pevného…“ Katarína Nováková Grubb

