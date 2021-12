Dobré ráno: Za dezinformáciu by človek mohol ísť aj sedieť. Prejde Kolíkovej návrh?

Novela vyvolala emotívnu diskusiu.

Dezinformácie, hoaxy, úmyselné zavádzanie či zákerné klamstvá spoločnosť otravujú už dlho.

Ako s nimi narábať je debata aj ostatných rokov, výnimočne teraz počas pandémie, kedy vieme s istotou posúdiť, aké následky majú na verejné aj individuálne zdravie.

Z roviny filozofických debát teraz vystúpila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá ukázala novelu Trestného zákona a práve nebezpečné hoaxy navrhuje trestať aj väzením.

Čo presne chce podnikať, má to zmysel a aké reakcie vyvolala, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta Romana Cuprika, reportéra domácej redakcie denníka SME.

Krátky prehľad správ

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra. Podľa plánu opatrení a tiež ich uvoľňovania na zvyšok tohto roka, ktorý ukázal v pondelok, by sa mali po tomto dátume opatrenia uvoľniť pre očkovaných a prekonaných.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik neuspel s ústavnou sťažnosťou voči rozhodnutiu o jeho väzbe z mája tohto roku. Prvý senát Ústavného súdu odmietol jeho sťažnosť proti uzneseniam Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR.

Predbežné údaje o nebezpečnosti variantu omikron sú „mierne povzbudzujúce". Povedal to v nedeľu hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci po zverejnení prvotných údajov z Juhoafrickej republiky, kde tento variant odhalili. Fauci však upozornil, že potrebné sú ďalšie dáta, kým sa načrtne úplný obraz rizík variantu omikron.

Rakúsko má nového kancelára. Karl Nehammer zložil v pondelok slávnostný sľub. Nový šéf vlády pôsobil ako minister vnútra vo vláde Alexandra Schallenberga, ktorý bol kancelárom necelý mesiac po tom, čo v októbri na poste nahradil Sebastiana Kurza. Ten odstúpil pre obvinenia z korupcie.

Magazín The Cut takisto nevynechal podcastovú vlnu a každú stredu prináša zaujímavé epizódy venujúce sa témam z oblasti kultúry, politiky, módy, životného štýlu a podobne. Ako sám tvrdí, kladie otázky, ktoré poslucháči ani nevedeli, že ich trápia. Pre mňa to je najmä príjemné počúvanie o moderných témach. Ak by ste chceli počúvať po slovensky – môžete siahnuť po našich utorkových podcastoch Gyncast, ktorý bude o pôrode; Všesvet a Pravidelná dávka, ktorá prináša rozhovor so šachovým veľmajstrom Jánom Markošom o etike a dobrom živote.

