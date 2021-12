Ukrajina dodrží pravidlo preberania migrantov v prípade ich prieniku na Slovensko

Experti navrhnú opatrenia proti pašovaniu tovaru preletom.

BRATISLAVA. Hlavnými hrozbami na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici zostáva naďalej nelegálna migrácia zločineckými skupina a pašovanie tovaru, najmä tabakových výrobkov.

Počas minulotýždňového on-line rokovania sa na tom zhodli hraniční splnomocnenci oboch krajín, riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Robert Gucký a hlavný predstaviteľ Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny Serhii Deineko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Témou bola tiež nelegálna migrácia v Bielorusku a migračné trasy.

"V oblasti zabránenia pašovania spotrebného tovaru prostredníctvom neoprávnených preletov malých leteckých zariadení cez slovensko-ukrajinský úsek štátnej hranice sa partneri dohodli na zriadení expertnej pracovnej skupiny. Tá by mala riešiť výmenu informácií a navrhovať opatrenia na elimináciu tohto fenoménu," priblížil Slivka.

Zvýšenú pozornosť venovali taktiež nepriaznivej situácii v oblasti nelegálnej migrácie v Bielorusku a možný dosah v prípade odklonu súčasných migračných trás smerujúcich do Poľska a Litvy.

Ukrajinský hlavný hraničný splnomocnenec podotkol, že situáciu dôsledne monitorujú. V smere z Bieloruska zatiaľ zadržali len dvoch štátnych príslušníkov Kuby.

Ubezpečil, že ak by sa situácia zhoršila a časti migrantov by sa podarilo vstúpiť z územia Ukrajiny na územie Slovenska, dodržiavať budú Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb. V praxi to znamená, že takýchto migrantov budú preberať späť na územie Ukrajiny.