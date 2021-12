Diskutéri odsúdili chlapca za útok nožom. Vyšetrovanie sa skončilo inak

Chlapec mal psychické problémy, priťažila mu pandémia.

BRATISLAVA. Mladý muž napadol na ulici v Bratislave za bieleho dňa nožom ženu, informovala bratislavská polícia na svojom facebooku koncom mája.

"Doživotie zasranovi", "chcem vedieť národnosť toho človeka a dúfam, že si dlhšie posedí", reagovali niektorí diskutéri pod príspevkom polície. Komentáre sú tam dodnes.

Zakrátko sa však ukázalo, že išlo o 14-ročného chlapca, ktorý nožom zaútočil na svoju matku. Prokuratúra teraz jeho trestné stíhanie zastavila.

Hádka s matkou

Incident sa stal vo štvrtok 27. mája okolo ôsmej ráno v bratislavskom Horskom parku.

Z uznesenia o obvinení vyplýva, že matka ráno brala synov do školy. Starší sa s ňou však pohádal a zostal doma. Zobral do ruky kuchynský nôž a čakal, kým sa matka vráti. Keď asi o 20 minút vošla do bytu, zbadala syna s nožom v ruke, zľakla sa a vybehla na ulicu.

Chlapec mamu dobehol a porezal ju na ramenách a pri krku. Náhodní okoloidúci ho spacifikovali, privolali políciu a záchranku.