Dobré ráno: Musíte zavrieť, a potom supermarket predáva váš tovar

Ako zvládajú obchody a obchodníci pandémiu.

Aj keď sa občas môže zdať, že esenciálnym obchodom je zrazu všetko, nie je to pravda.

Navyše, predvianočný čas je pre obchodníkov, špeciálne maloobchodníkov, kľúčovým obdobím roka, keď zbierajú zásadnú časť tržieb. Lenže máme tu lockdown, zúriacu tretiu pandemickú vlnu a aj keď sa obchody postupne otvárajú, určite nastanú i problémy.

Ako sa teda pandémia prejavuje na fungovaní obchodov a aké veľké problémy obchodníci majú?

Tomáš Prokopčák sa pýta Evy Frantovej.

Krátky prehľad správ

Koalícia sa dohodla na úprave protipandemických opatrení. Naďalej platí zákaz vychádzania a núdzový stav, od pondelka sa zavrú druhý stupeň základných škôl a stredné školy a prejdú na dištančné štúdium. V piatok sa však otvoria pre očkovaných a prekonavších zvyšné obchody, stále však zostávajú zavreté služby, starostlivosť o ľudské telo či fitnesscentrá.

Zmení sa tiež odmena pre zaočkovaných seniorov. Ľudia nad 60 rokov dostanú za očkovanie namiesto 500-eurových poukazov 300 eur v hotovosti. Zaočkovaní treťou dávkou dostanú peniaze automaticky, po dvesto eur dostanú tí, ktorí do Vianoc stihnú prvú alebo druhú dávku.

V Rakúsku sa skončí lockdown pre zaočkovaných, a to v nedeľu 12. decembra. Obmedzenie pohybu bude naďalej platiť pre tých, ktorí vakcínu odmietli. Povedal to včera nový rakúsky predseda vlády Karl Nehammer. Otázkou podľa neho len zostáva, ako bude postupné otváranie krajiny vyzerať.

Svetová zdravotnícka neodporúča liečiť covid plazmou z krvi ľudí, ktorí ho prekonali. WHO hovorí, že sa to týka pacientov s miernym alebo stredne ťažkým priebehom. Takáto experimentálna terapia by sa mala podávať len v prípade pacientov s ťažkým priebehom, a to len ako súčasť klinického testu.

Musíme pre omikron aktualizovať vakcíny? A ak áno, ako by takáto aktualizácia vakcíny vyzerala? Na tieto a podobné otázky odpovedáme v článku na primar.sme.sk.

Dnes vám odporúčam knihu, a konkrétne teda zbierku poviedok Túlavá Zem od Liu Cch-sina. Áno, to je ten autor Problému troch telies a teda trilógie Spomienka na Zem. Pre mňa je jeho písanie také zvláštne: jeho romány sú plné nápadov, ale aj celkom rozvláčne a až nekompaktné. Preto som bol zvedavý, ako si poradí s menším priestorom poviedky - a viete čo, Cch-sinove poviedky sú výborné: síce to nie je Ted Chiang, ale niekoľko textov sa k nemu blíži.

