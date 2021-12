Ranný brífing: Bez návštev. Vláda napísala možný scenár Vianoc

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vláda schválila nové opatrenia, ktoré budú platiť od piatka, vo viacerých bodoch sa líšia od opatrení prezentovaných v utorok. Pre očkovaných a pre tých, čo covid prekonali sa otvoria všetky obchody a ďalšie služby, návštevy počas Vianoc až do 9. januára ale povolené nebudú. Na budúci týždeň však môže byť všetko úplne inak.

Najskôr sa mal lockdown po dvoch týždňoch skončiť. Potom sa mal predlžovať, dokonca sprísniť. Nakoniec zákaz vychádzania platí naďalej, zatvárajú sa školy, zároveň sa však od zajtra môžu otvoriť všetky obchody. Čo vlastne na Slovensku platí a čo nie, čo robiť môžeme a čo by sme nemali a aký teda máme plán v boji s treťou vlnou? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vianoce budú bez návštev. Obchody, kaderníctva aj fitnescentrá otvoria pre očkovaných

Školám prišli výtlačky Hlavných správ. Hromadne ich vracajú alebo dávajú do zberu

Aká energia zachráni planétu? Nemusí to byť jadro ani slnko

Športovci súťažia, politici bojkotujú. Na olympiádu v Číne nepôjde ani Čaputová

Dominancia Messiho a Ronalda sa skončila. Teraz vládne Salah

Musíme pre omikron aktualizovať vakcíny? V čom by bola iná?

Vianoce budú bez návštev. Obchody, kaderníctva aj fitnescentrá otvoria pre očkovaných

Od piatka sa majú otvoriť obchody pre zaočkovaných a uzdravených. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pozitívny výsledok PCR testu malo 9 425 osôb, laboratóriá pritom vykonali 26 081 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o 18 osôb, aktuálne tak v nemocniciach leží 3 479 pacientov. Pribudlo aj 91 obetí ochorenia Covid-19.

Prvú dávku vakcíny má takmer 2,7 milióna ľudí, druhú dávku takmer 2,5 milióna a približne pol milióna ľudí má tretiu dávku vakcíny. Tento údaj nie je presný vzhľadom na zmenu metodiky zberu dát, ktorú zaviedlo NCZI.

Na Vianoce ľudia nebudú môcť cestovať za svojou rodinou, návštevy príbuzných žijúcich v inej domácnosti nebudú povolené.

Vyplýva to z materiálu, ktorý prijala vláda, po jej rokovaní to povedal to aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vláda rozhodla o sade nových opatrení platných od piatka 10. decembra.

Od piatka sa tak, ako koalícia avizovala, pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali covid, uvoľnia viaceré opatrenia. Otvoria sa pre nich všetky obchody, novinkou je, že už od piatka budú pre nich s obmedzeným počtom zákazníkov otvorené aj fitnescentrá.

Ide už o štvrtú verziu pravidiel, ktorú členovia vlády verejnosti od pondelka ukázali. Oproti utorkovej verzii, ktorú vládna koalícia prezentovala ako dohodu v koalícii, sú prijaté opatrenia opäť v niektorých bodoch odlišné.

Nemusí ísť pritom o finálnu verziu a vláda ešte môže tieto opatrenia prehodnotiť. Stretne sa na budúci týždeň v utorok a rozhodne podľa pandemickej situácie.

Odpovede na základné otázky o očkovacích odmenách: Kam štát peniaze pošle, aké sú kritériá a čo v prípade, že seniorovi v doočkovaní bráni prekonanie covidu? Treba sa na odmenu registrovať? Keďže návrh o odmeňovaní prešiel za posledné dva týždne viacerými zmenami, menila sa výška odmeny aj možnosti, ako ju minúť, denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, čo je zatiaľ známe.

Kam štát peniaze pošle, aké sú kritériá a čo v prípade, že seniorovi v doočkovaní bráni prekonanie covidu? Treba sa na odmenu registrovať? Keďže návrh o odmeňovaní prešiel za posledné dva týždne viacerými zmenami, menila sa výška odmeny aj možnosti, ako ju minúť, denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, čo je zatiaľ známe. Čo spravia osobnosti s očkovacím bonusom: Čaká ich rozdávanie vnúčatám aj porada s manželkou. Príspevok od štátu 300 eur za očkovanie viaceré známe osobnosti zaskočil. Denník SME sa ich pýtal, či si ich vezmú a ako ich využijú.

Čaká ich rozdávanie vnúčatám aj porada s manželkou. Príspevok od štátu 300 eur za očkovanie viaceré známe osobnosti zaskočil. Denník SME sa ich pýtal, či si ich vezmú a ako ich využijú. Zákon na zavedenie povinného očkovania: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má v „šuplíku" paragrafové znenie návrhu zákona, ktorý by umožnil vytvoriť priestor pre povinné očkovanie proti ochoreniu Covid-19. Podľa jej slov je namieste, aby vláda uvažovala o povinnom očkovaní, s tým, že v ústavnoprávnej rovine v tejto oblasti nevidí problém.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má v „šuplíku" paragrafové znenie návrhu zákona, ktorý by umožnil vytvoriť priestor pre povinné očkovanie proti ochoreniu Covid-19. Podľa jej slov je namieste, aby vláda uvažovala o povinnom očkovaní, s tým, že v ústavnoprávnej rovine v tejto oblasti nevidí problém. Protiústavná časť zákona o karanténe: Časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré sa týkajú karantény a izolácie, sú protiústavné, rozhodol Ústavný súd. V nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia. Ide pritom o pozbavenie osobnej slobody.

Časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré sa týkajú karantény a izolácie, sú protiústavné, rozhodol Ústavný súd. V nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia. Ide pritom o pozbavenie osobnej slobody. Posledný výstrel Matoviča: Parlamentný výsledok sa nedá vnímať ako barometer vplyvu ministra financií, ktorý je v koalícii akurát na rozhraní medzi prijatím a odmietnutím. Môže byť, že podplácanie seniorov je posledný divoký výstrel Matoviča. Ďalší určite príde, ale už mu asi neprejde, píše Peter Schutz.

Školám prišli výtlačky Hlavných správ. Hromadne ich vracajú alebo dávajú do zberu

Časopis Hlavných správ sa nečakane objavil na viacerých školách. (zdroj: )

Už obálka časopisu napovedala, že nejde o celkom štandardné médium. Bola na nej fotografia prezidentky Zuzany Čaputovej s nápisom Prezidentka zmarila referendum. Zuzana Čaputová pomáha vláde deštruovať Slovenskú republiku. Po niekoľko desiatok kusov časopisu doviezol minulý týždeň kuriér na viacero škôl. Išlo o špeciálne tlačené vydanie Hlavných správ.

To, že prezidentka zmarila referendum, je dlhodobou rétorikou Roberta Fica a rozhovor s predsedom Smeru je aj v samotnom časopise. Hlavné správy o prezidentke tiež píšu, že je „symbolom a stelesnením dlhodobého úpadku slovenských elít“ alebo že je zo „Sorosovej stajne“.

Školy dostali časopisy zadarmo a bez akéhokoľvek vysvetlenia alebo predchádzajúceho kontaktu. „Dali sme ich do zberu papiera. Rozhodli sme sa takto, nakoľko nepodporujeme dezinformácie a konšpiračné teórie,“ povedala Zita Kubíková zo sekretariátu Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

To, že oslovené školy časopisy odmietli, je v kontraste s prieskumom agentúry Focus spred dvoch rokov. Z neho vyšlo, že až 57 percent učiteľov by odporučilo Hlavné správy svojim žiakom. Zo všetkých médií boli na treťom mieste.

Teraz je však situácia iná aj v tom, že o výtlačkoch, ktoré dorazili do škôl, nerozhodovali učitelia, ale vedenie škôl.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Čaputová v rebríčku Forbes: Americký magazín Forbes zaradil slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú medzi 100 najvplyvnejších žien sveta. V rebríčku, na čele ktorého sú americká spisovateľka a filantropka MacKenzie Scottová, viceprezidentka USA Kamala Harrisová a šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová, sa Čaputová umiestnila na 86. mieste.

Americký magazín Forbes zaradil slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú medzi 100 najvplyvnejších žien sveta. V rebríčku, na čele ktorého sú americká spisovateľka a filantropka MacKenzie Scottová, viceprezidentka USA Kamala Harrisová a šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová, sa Čaputová umiestnila na 86. mieste. Víťazi anticeny Sexistický kix: Až zo 115 nominácií vyberala odborná porota aj verejnosť tohtoročného víťaza v anticene Sexistický kix. Je to najviac v doterajších piatich ročníkoch. Najproblematickejšie sa ukázali byť reklamy tých zadávateľov, ktorí sa zamerali na predaj alkoholu pomocou sexualizácie žien.

Až zo 115 nominácií vyberala odborná porota aj verejnosť tohtoročného víťaza v anticene Sexistický kix. Je to najviac v doterajších piatich ročníkoch. Najproblematickejšie sa ukázali byť reklamy tých zadávateľov, ktorí sa zamerali na predaj alkoholu pomocou sexualizácie žien. Obvinenia v prípade prideľovania pandemickej pomoci: NAKA obvinila štyri osoby v súvislosti s pandemickou pomocou, ktorú mal štát poslať cez pezinský úrad práce schránkovým firmám. Má ísť o 24 miliónov eur, ktoré mal úrad práce medzi júnom a augustom tohto roka vyplatiť podozrivým firmám.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Aká energia zachráni planétu? Nemusí to byť jadro ani slnko

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME)

Hoci komentátori sa pri hodnotení klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe prikláňajú k slovu fiasko, fakt je, že k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality sa zaväzuje čoraz viac firiem.

Automobilky, obchodné reťazce i banky ukazujú plány, ako v priebehu nasledujúcich pár rokov svoju uhlíkovú stopu skresať na nulu alebo blízko nej. Do iniciatívy Race to Zero, ktorá beží pod patronátom OSN, sa zapojilo viac než tritisíc podnikov, osemsto miest a regiónov, ako aj 170 veľkých investičných spoločností.

Kľúčom k uhlíkovej neutralite bude energetická transformácia – prechod z fosílnych palív, ktoré produkujú podstatnú časť škodlivých emisií, na uhlíkovo neutrálne a obnoviteľné zdroje energií pri výrobe elektriny a tepla.

Na vývoji nových energetických technológií sa intenzívne pracuje a jedna z nich nesie aj slovenskú stopu.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Zelené úvery: Cieľ EÚ stať sa globálnym lídrom v boji s klimatickou krízou a dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu prináša zmeny aj vo finančnom sektore. Banky a investori čakajú na súbor pravidiel, ktorý rozdelí technológie a podnikateľské aktivity podľa miery, akou prispievajú k ekologizácii ekonomiky (takzvaná taxonómia). Projekty, ktoré taxonómia EÚ označí za udržateľné, majú vyššiu šancu získať výhodný úver.

Cieľ EÚ stať sa globálnym lídrom v boji s klimatickou krízou a dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu prináša zmeny aj vo finančnom sektore. Banky a investori čakajú na súbor pravidiel, ktorý rozdelí technológie a podnikateľské aktivity podľa miery, akou prispievajú k ekologizácii ekonomiky (takzvaná taxonómia). Projekty, ktoré taxonómia EÚ označí za udržateľné, majú vyššiu šancu získať výhodný úver. Výpadok na úrovni polovice ročnej tržby: Pre hračkárstva je december najdôležitejším mesiacom v roku. Predvianočné obdobie a nákupy darčekov pre deti tvoria 30 percent ich ročných tržieb. Lockdown tak znamená státisícové straty, ktoré v plnej miere nevykryje ani internetový predaj. Riaditeľ Alltoys Roman Štrba hovorí o dopadoch vládnych opatrení na predaj hračiek.

Pre hračkárstva je december najdôležitejším mesiacom v roku. Predvianočné obdobie a nákupy darčekov pre deti tvoria 30 percent ich ročných tržieb. Lockdown tak znamená státisícové straty, ktoré v plnej miere nevykryje ani internetový predaj. Riaditeľ Alltoys Roman Štrba hovorí o dopadoch vládnych opatrení na predaj hračiek. Slovensko musí zaplatiť Únii: Slovenská republika zaplatí Európskej únii 277,251 milióna eur. O tie mala prísť EÚ podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom na výnosoch z cla tak, že bol na Slovensko v období od roku 2012 do 2019 dovážaný podhodnocovaný čínsky textil a obuv. Slovensko uvedenú sumu zaplatí s výhradou, v ktorej uvedie dôvod nesúhlasu s touto sumou.

Športovci súťažia, politici bojkotujú. Na olympiádu v Číne nepôjde ani Čaputová

Na olympiádu v Pekingu nepôjdu politickí predstavitelia viacerých krajín. (zdroj: SITA/AP)

O dva mesiace sa začínajú zimné olympijské hry v Pekingu. Hry budú výrazne poznačené pandémiou – zahraniční diváci do Číny cestovať nemôžu a športovci aj realizačné tímy čaká karanténa alebo pravidelné každodenné testovanie.

Športové podujatie roka v Číne však tentoraz ovplyvní aj politické napätie. Viaceré krajiny totiž avizujú, že budú hry diplomaticky bojkotovať. "Nebudeme prispievať k olympijským fanfáram," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, pričom by podľa nej nebolo vhodné posielať americkú delegáciu do Číny po "genocíde a zločinom proti ľudskosti, ktoré prebiehajú v Sin-ťiangu".

Čína čelí medzinárodnej kritike za prenasledovanie ujgurskej menšiny v oblasti Sin-ťiang aj pre obmedzovanie slobôd v Hongkongu či v Tibete. Biely dom preto oznámil, že do Pekingu americká delegácia nepocestuje.

Američania však zrejme nebudú jediní, ktorí sa do Pekingu nevyberú. K USA sa pridala Austrália, diplomatický bojkot oznámila aj Veľká Británia. Je možné, že sa k nim pridajú viaceré ďalšie štáty alebo štátnici.

O účasti na zimnej olympiáde v Pekingu neuvažuje ani prezidentka Zuzana Čaputová. "Prezidentka sa stotožňuje s výhradami, pre ktoré sa viacerí predstavitelia štátov rozhodli nezúčastniť sa na olympijských hrách v Číne. Sama účasť neplánovala, okrem iného aj z pandemických dôvodov," reagoval Jozef Matej, riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Pandemické pravidlá v okolitých štátoch: Väčšina európskych štátov sa pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu rozhodla opäť sprísniť opatrenia, čiastočne zatvoriť hranice či pozastaviť tradičné vianočné trhy. Ako sú na tom susedné krajiny, kam Slováci cestujú najčastejšie? Umožní epidemická situácia lyžovačku v Rakúsku či návštevu trhov v Budapešti? Prinášame prehľad pravidiel.

Väčšina európskych štátov sa pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu rozhodla opäť sprísniť opatrenia, čiastočne zatvoriť hranice či pozastaviť tradičné vianočné trhy. Ako sú na tom susedné krajiny, kam Slováci cestujú najčastejšie? Umožní epidemická situácia lyžovačku v Rakúsku či návštevu trhov v Budapešti? Prinášame prehľad pravidiel. Merkelovej éra sa skončila: Angela Merkelová oficiálne odovzdala úrad novému nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, ktorý zložil sľub v Spolkovom sneme. Olaf Scholz sa následne poďakoval svojej predchodkyni za jej angažovanosť vo funkcii kancelárky. Skončila sa tak Merkelovej 16 rokov trvajúca éra.

Angela Merkelová oficiálne odovzdala úrad novému nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, ktorý zložil sľub v Spolkovom sneme. Olaf Scholz sa následne poďakoval svojej predchodkyni za jej angažovanosť vo funkcii kancelárky. Skončila sa tak Merkelovej 16 rokov trvajúca éra. Do Iraku sa vracajú staroveké artefakty: V Bagdade sa uskutočnila oficiálna ceremónia návratu 3500 rokov starej tabuľky s časťou eposu o Gilgamešovi do Iraku. Tabuľku s časťou eposu ukradli z irackého múzea v roku 1991 počas vojny v Perzskom zálive, USA ho v septembri krajine vrátili. Celkovo sa takto irackým úradom poradilo získať už takmer 18-tisíc artefaktov z viacerých krajín.

Zo zahraničných webov:

Dominancia Messiho a Ronalda sa skončila. Teraz vládne Salah

Mohamed Salah. (zdroj: TASR/AP)

Pred troma rokmi získal v prezidentských voľbách od egyptských voličov viac ako milión hlasov. Mohamed Salah pritom nebol na kandidátke. Išlo o akúsi formu protestu, ktorým chceli mnohí obyvatelia prejaviť nespokojnosť s priebehom volieb. Futbalista skončil na neoficiálnom druhom mieste, hlasy boli neplatné.

Jeho prvé futbalové kroky sa začali na rozpálenom asfalte v mestečku Najrij. Salah ako štrnásťročný jazdil štyri hodiny s piatimi prestupmi na tréningy do Káhiry. Naspäť domov sa vracal okolo jedenástej v noci. Pritom každé ráno vstával do školy. Vydržal.

Dnes je dvadsaťdeväťročný útočník azda najslávnejším Egypťanom od čias faraónov. Najlepší africký futbalista. A nielen to. Podľa mnohých je na vrchole pyramídy celého svetového futbalu. Prečo?

„Kto je lepší ako on?" spýtal sa nedávno v rozhovore pre Sky Sports tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. „Nemusíme hovoriť o tom, čo Messi a Ronaldo urobili pre svetový futbal. Ich dominancia sa však skončila. Teraz vládne Salah,“ dodal.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Musíme pre omikron aktualizovať vakcíny? V čom by bola iná?

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR/AP)

Nový variant koronavírusu, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia pomenovala omikron, priniesol mnoho problémov. Vyniká tým, že obsahuje viac ako tridsať zmien v spike proteíne vírusu SARS-CoV-2. Úlohou proteínu je rozpoznať hostiteľské bunky a je hlavným cieľom pri imunitnej reakcii tela.

Vedcov znepokojuje pravdepodobná vyššia infekčnosť vírusu a početné mutácie na spike proteíne naznačujú, že potrebná môže byť aj aktualizácia vakcín. Nie je to prvýkrát, čo vedci uvažujú o tomto kroku.

“Predchádzajúci variant B.1.351 (beta variant, pozn. red.), ktorý sa objavil v októbri 2020, bol dostatočne odolný proti súčasným vakcínam na to, aby prebehla ich aktualizácia. Výrobcovia rýchlo zareagovali na potenciálnu hrozbu a vyvinuli aktualizovanú mRNA vakcínu, ktorá zodpovedala tomuto variantu. Vykonali aj klinické testy. Našťastie sa variant nestal dominantným. Ak by sa ta však stalo, výrobcovia boli pripravení uviesť na trh aktualizovanú vakcínu,” píše na portáli The Conversation profesorka Deborah Fullerová z Washigtonskej univerzity.

Budeme teda potrebovať nové vakcíny? A ako proces aktualizácie vakcíny vyzerá? Prečítajte si odpovede na tieto a podobné otázky.

V skratke ďalšie správy o zdraví:

Ivermektín na covid nefunguje: Niektorí ľudia infikovaní koronavírusom siahajú po neregistrovanom lieku ivermektín. Nemáme žiadne presvedčivé vedecké dáta, ktoré by ukazovali, že ivermektín funguje pri liečení ochorenia Covid-19. Okrem toho, že vám nepomôže v boji proti Covidu-19, môže spôsobiť intoxikáciu.

Niektorí ľudia infikovaní koronavírusom siahajú po neregistrovanom lieku ivermektín. Nemáme žiadne presvedčivé vedecké dáta, ktoré by ukazovali, že ivermektín funguje pri liečení ochorenia Covid-19. Okrem toho, že vám nepomôže v boji proti Covidu-19, môže spôsobiť intoxikáciu. Osem hodín spánku nestačí: Keď sa cítime dlhodobo unavení, problém zvykneme hľadať najprv v kvalite spánku. Spíme dosť? Máme dobrý matrac a vhodný vankúš Málokto si však uvedomí, že nedostatok energie a vyčerpanosť nemusia súvisieť len so spánkom. Spánok a odpočinok totiž nie sú tie isté veci.

Keď sa cítime dlhodobo unavení, problém zvykneme hľadať najprv v kvalite spánku. Spíme dosť? Máme dobrý matrac a vhodný vankúš Málokto si však uvedomí, že nedostatok energie a vyčerpanosť nemusia súvisieť len so spánkom. Spánok a odpočinok totiž nie sú tie isté veci. Behať sa oplatí: Beh patrí k najobľúbenejším športom. Vyžaduje minimum financií, je časovo nenáročný a priestorovo neobmedzený. Okrem praktických argumentov však už veda odhalila aj mnoho zdravotných benefitov, pre ktoré je práve beh ideálnou športovou aktivitou.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Lucia Košťálová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa majú študenti? Prečo vôbec nezohľadňujeme ich psychický stav? Čo majú robiť rodičia so svojimi deťmi, ak na nich vidia depresie či úzkosti? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so školskou psychologičkou Luciou Košťálovou.

Podcasty SME

Klímapodcast: Ekológ Baláž mladým ľuďom: Ak ťa trápia lesy, staň sa aktivistom

Ekológ Baláž mladým ľuďom: Ak ťa trápia lesy, staň sa aktivistom Zoom: Milujete štipľavé? Čo s tým má materské mlieko

Milujete štipľavé? Čo s tým má materské mlieko Vedátorský podcast: Ako sa lepšie učiť? Otváranie potenciálu ľudskej mysle

Karikatúra

Prognóza. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kokosové stromčeky - úliky. (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Neviete piecť alebo sa vám nechce? Ponúkame vám desať receptov na nepečené kokosové koláče a zákusky.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.