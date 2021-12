Konzultant Oto Kóňa: ako bojoval s tým, že je introvert a ako si to časom obľúbil

Introverzia má mnoho výhod.

V našej kultúre veľmi oceňujeme priebojnosť, suverénny prejav a žoviálnosť.

Začína to už v detstve: Tichšie deti sú tlačené do verejného vystupovania, len aby naplnili očakávania dospelých. Introvertní dospelí zase čelia predsudkom - v práci, alebo aj na rodinných oslavách. Pokoj a rozvážnosť sú pritom kvality, ktoré prinášajú do rodín, firiem a aj do politiky veľa dobrého.

V novej epizóde Ľudskosti sa reportérka Barbora Mareková rozpráva s introvertom Otom Kóňom, ktorý pôvodne podnikal v gastronómii a dnes pracuje ako konzultant pre malých podnikateľov. V podcaste vysvetľuje, prečo sa veľkú časť života pokúšal byť extrovertnejší a ako si postupne našiel cestu k tomu, čo naozaj je.

V podcaste rozoberú:

- v akej rodine Oto vyrástol

- ako sa cítil ako dieťa

- prečo sa veľkú časť života snažil byť extrovert

- kedy začal oceňovať svoju introverziu

- ako môže šéf podporovať introvertov vo svojej firme

- aké sú spoločenské predsudky voči introvertom

- čo prináša do politiky pokoj a rozvážnosť

- vďaka čomu si Oto rozumie s extrovertnou manželkou

- ako mu pomohla psychoterapia

Spomenuté v rozhovore:

- kniha “Quiet” (Susan Cain)

Hosť odporučil knihy:

- Maybe You Should Talk to Someone (Lori Gottlieb)

- Džentlmen v Moskve (Amor Towles)

- Jiný TGM (Pavel Kosatík)

