SaS podľa Matoviča nedodržuje koaličnú zmluvu, poukázal pri tom na Kolíkovú

BRATISLAVA. Koaličná zmluva rieši, aký nárok má na ministerské posty každá strana na základe volebného výsledku, tomu nezodpovedá obsadenie kresla ministerky spravodlivosti.

Skonštatoval to minister financií Igor Matovič (OĽANO) s tým, že zmluva je stále platná, len ju jeden koaličný partner nedodržuje.

SaS podľa Matoviča torpéduje reformy

Opakovane kritizoval SaS aj pre "torpédovanie" reforiem.

"Nekorešponduje obsadenie ministerských postov s platnou koaličnou zmluvou. Koaličná zmluva je naďalej platná, nikto ju nevypovedal, len jeden partner ju nedodržuje," povedal Matovič.

Na otázku, či je podľa neho Mária Kolíková nelegitímne vo funkcii ministerky spravodlivosti, odpovedal, že nie podľa neho, ale podľa koaličnej zmluvy.

V súvislosti s úpravou paragrafu 363 Trestného poriadku poznamenal, že najskôr treba vyriešiť dlhovú brzdu, výdavkové stropy, dôchodkovú reformu, optimalizáciu siete nemocníc či reformu národných parkov. "Takýto máme postup," poznamenal.

Kritizoval SaS za to, že od septembra minulého roka "torpéduje" reformu rozpočtovej zodpovednosti, "Teoreticky to môže takto torpédovať do konca volebného obdobia. Ale v tom prípade si myslím, že volebné obdobie sa skončí veľmi rýchlo," podotkol.

Sme rodina drží palce

Na margo reformy nemocníc uviedol, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) si obišiel za posledné obdobie zrejme dosť nemocníc a drží mu palce, aby sa reforma schválila.

Líder OĽANO tiež verí, že Sme rodina prejde "torpédovanie" optimalizácie siete nemocníc i reformy národných parkov. Hnutie má totiž k zmenám výhrady.

Na otázku o zmenách v Ústave SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách odpovedal Matovič tak, že nemajú dôvod robiť niečo iné, než sľubovali voličom vo svojom volebnom programe.

O zmenách nedávno hovoril aj predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Matovič pripomenul, že majú platnú koaličnú zmluvu a programové vyhlásenie vlády.