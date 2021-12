Dobré ráno: Žilinka pred rokom sľúbil zmenu. Je to ale zmena iná

Vo funkcii bude ešte šesť rokov.

Vkladali do neho veľké nádeje, hovorili o očiste súdnictva, o prinavrátení dôvery a zlepšení komunikácie.

Maroš Žilinka síce je po roku svojho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora veľkým prekvapením, no v inom zmysle, ako si mnohí odborníci či politici na začiatku mysleli.

Kontroverzné rozhodnutia a nedostatočne odôvodnené kroky skôr napovedajú, že na zmenu oproti minulosti to veľmi nevyzerá.

O prvom roku Maroša Žilinku sa budem rozprávať s Petrom Kováčom, redaktorom denníka SME.

Krátky prehľad správ

Fotografia oligarchu Miroslava Výboha sa objavila na fanúšikovskej stránke monackého jazdca formuly 1. Na Výboha je pritom vydaný európsky zatykač. Stíhaný je za údajné sprostredkovanie úplatku pre Petra Pellegriniho.



Parlament včera nezvolil novú komisárku pre deti. Poslankyni Kataríne Hatrákovej chýbal jeden hlas. Voľba sa bude opakovať.

Poslanci schválili finančný príspevok pre zaočkovaných seniorov. Tomu, kto sa do konca roka zaočkuje už aj treťou dávkou dá štát 300 eur. Po 200 eur dostanú tí, ktorí sa zaočkujú prvou alebo druhou dávkou do konca roka.



Poslanci OĽaNO vyzvali Košického župana Rastislava Trnku, aby odstúpil. Košický kraj nakúpil predražené teplomery od Trnkovho známeho. Nákup preveruje prokuratúra aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Odporúčanie

Trojdielna miniséria Time z produkcie BBC je krutý a mrazivý pohľad na dva ľudské osudy - väzňa a dozorcu, ktorí by mali zobrazovať akýsi protipól, no v skutočnosti sa veľmi od seba nelíšia. Seriál nájdete na HBO GO.

