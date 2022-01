Konzultant Kiss: Dnešní žiaci budú pracovať v povolaniach, ktoré ešte neexistujú

Človek sa bez špecifických zručností na trhu práce nezaobíde, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Karin Popovcová.

Všetko, čo sa udeje predtým, než dieťa nastúpi do školy, dokáže byť dôležitejšie než to, čo sa stane v nasledujúcich desiatich rokoch počas školy, hovorí tréner a konzultant mäkkých zručností ARNOLD KISS. V rozhovore opisuje, aké zručnosti, dnes človek potrebuje na trhu práce, na čo by sa mali pri vzdelávaní sústrediť deti a ako si vybrať školu v rýchlo sa meniacom svete.

Arnold Kiss od roku 2018 pôsobí ako tréner a konzultant v Maxman Consultants,

trénuje ľudí z biznisu a bojuje proti nenávisti na internete,

absolvent a ambasádor programu Teach For Slovakia v Turni nad Bodvou,

študoval sociálnu psychológiu a medzinárodné vzťahy v Holandsku a Belgicku

Dnes učíme deti memorovať. Učíme ich vzorce, ktoré si za pár sekúnd vedia vygoogliť, ale chýbajú im zručnosti, ktoré by v dnešnom svete potrebovali. Ak hovoríme o trhu práce a o tom, čo zamestnávatelia chcú, čo by sme mali v škole učiť?

Ťažko povedať. Malo by sa reagovať na to, aká je situácia v škole a aké sú potreby detí. K dispozícii existuje veľa štatistík a dát.

Napríklad 65 percent aktuálne nastupujúcich žiakov bude pracovať v povolaniach, ktoré ešte neexistujú. Kto by pred desiatimi rokmi na Slovensku povedal, že niekto bude pracovať ako doručovateľ jedla? Veľa ľudí si práve takto aj počas pandémie hľadá zamestnanie.

Ak by som veľmi priamo odpovedal, potrebujeme ich učiť zručnosti, ktoré budú univerzálne potrebovať bez ohľadu na situáciu.