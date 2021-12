Vo štvrtok hasiči pre silné sneženie zasahovali viac ako 80-krát

Najviac výjazdov uskutočnili v Bratislavskom kraji.

BRATISLAVA. Hasiči vo štvrtok pre intenzívne sneženie zasahovali viac ako 80-krát, najmä na západe Slovenska. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová.

Najviac výjazdov uskutočnili v Bratislavskom kraji, kde bola ich pomoc potrebná 35-krát. V Trnavskom kraji boli privolaní k 23 udalostiam a v Nitrianskom kraji zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou 12-krát.

Zasahujúci hasiči najčastejšie odstraňovali popadané stromy z cestných komunikácií, zaparkovaných vozidiel a elektrických vedení. Privolaní boli aj k desiatkam dopravných nehôd.

Výstrahy pred poľadovicou a závejmi

V priebehu noci počasie ustalo, v piatok ráno Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňoval na poľadovicu, snehové jazyky a záveje.

Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou vydal do 12:00 pre niektoré okresy Košického a Prešovského kraja. Meteorológovia upozorňujú, že jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú doprava, pohyb osôb, či rôzne typy vedenia. Výskyt poľadovice môže podľa nich spôsobiť škody menšieho rozsahu.

V okresoch Malacky, Senica a Skalica platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, a to od 13:00 do 19:00.

"Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodal hydrometeorologický ústav s tým, že ich výskyt môže takisto spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Aká je situácia na cestách

Pre nákladnú dopravu nad 10 metrov je v smere od Popradu neprejazdný horský priechod Vernár. V úseku sa od večera nachádza skrížený kamión.

Ako ďalej agentúru SITA informoval riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský, na ceste v smere od obce Hranovnica na horský priechod je kašovitá vrstva snehu do troch centimetrov. "Nákladné autá sú odstavené v Poprade, aby sa dala cesta prečistiť, čo by už nebolo možné, ak by ju zapchali," vysvetlil.

Pre nákladné vozidlá nad 10 metrov je uzavretý aj horský priechod Donovaly. Horské priechody Príslop, Fačkovské sedlo a Šútovce sú v zimnej sezóne uzavreté pre nákladné vozidlá nad 12 metrov .

Cesta II/549 v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie je v zimnom období neudržiavaná a uzavretá pre všetku dopravu. Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá.

Všetky ostatné sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V úsekoch D3 v okrese Čadca, R3 na Orave a D4 a R7 v okolí Bratislavy je miestami vrstva kašovitého snehu do troch centimetrov.

Cesty I., II. a III. triedy sú pri zvýšenej opatrnosti tiež zjazdné, povrch vozoviek prevažne je mokrý. Na viacerých úsekoch sa miestami nachádza čerstvý až kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky 1 až 5 cm.

Predpoveď počasia na piatok

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, miestami sa budú najmä v západnej polovici územia a na hornom Spiši tvoriť zmenšená oblačnosť.

Už len ojedinele sa môže vyskytnúť sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď, najmä na východe.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -2 do +3 stupňov Celzia, na Dolnom Zemplíne bude teplejšie. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo -4 stupňov.

Bude bezvetrie, prípadne bude fúkať len slabý, v južnej polovici západného Slovenska, na Zemplíne a v Above juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou od 2 do 6 metrov za sekundu (5 až 20 km/h).

Meteorológovia na dnes predpokladajú zrážky do 3 milimetrov, respektíve 2 centimetrov snehu.