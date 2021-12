Dobré ráno: Máme tisíce tragédií pacientov s odloženými operáciami

Pre nedostatočnú liečbu zomrelo počas pandémie 6000 ľudí.

Na Slovensku sa odkladajú operácie a okrem obetí Covidu tu budeme mať tisíce obetí odvrátiteľných úmrtí.

Príbehy pacientov s odloženými operáciami nie sú iba o roztrhnutom väze na kolene - mnohí žijú v bolestiach, s vážnymi problémami, neschopní sa zaradiť bez operácie do normálneho života.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Súd zastavil stíhanie poslednej obžalovanej v kauze razie v Moldave. Negramotná žena, ktorá nehovorí po Slovensky, bola zrejme roky stíhaná nezákonne. Slovensko už má v rukách aj rozsudok európskeho súdu pre ľudské práva v prospech obetí razie. Napriek tomu ešte rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor košickej prokuratúry sa totiž odvolal.

Štát spúšťa veľkú akciu Darujme si Vianoce. Pripravil maximálne kapacity očkovania. Do projektu sa zapojí 65 nemocníc či 27 polikliník. Je pripravených 100-tisíc vakcín pre registrovaných občanov a ďalšie desiatky tisíc pre nezaregistrovaných záujemcov

Do konca budúceho roka by sa malo zálohovať aspoň 60 percent plastových obalov. Od roku 2025 by to malo byť 90 percent.

Odporúčanie

Môj zaujímavý tip na záver je, že by sme mohli počas Adventu pomôcť organizáciám, ktoré čaká najťažšie obdobie v roku - mimovládky, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova - Vagus, Nota bene, aj Depaul potrebujú vašu pomoc - buď finančnú, alebo materiálnu. Ak vám to dovoľuje vaša životná situácia, môj tip na záver je poslať aspoň jednej z nich pár eur. Môžete tým niekomu zachrániť život. Ďakujeme.

