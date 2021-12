Zaočkovaní v zahraničí môžu mať problém dostať sa na tretiu dávku

Ako vysvetliť slovenské zlyhanie zahraničným známym, ako rozumieť adventným protipandemickým opatreniam, či ako si vyrobiť sviečky zo včelieho vosku. Články o Slovensku, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

1. Len ťažko dokážem svojim priateľom v zahraničí vysvetliť prečo ako krajina pri covide zlyhávame. Chrániť musí každý sám seba, no bremeno zlých rozhodnutí nesieme všetci spoločne, píše Andrea Sadloňová, vedkyňa, ktorá sa po rokoch strávených v USA vrátila späť na Slovensko: Is Slovakia’s reputation a reflection of our own individual behaviour?

2. Kde nájdete automat na poéziu a kam sa vybrať na bežky? Tu je prehľad správ z kultúry a cestovania, ktoré by ste si nemali nechať ujsť: Where to cross-country ski in Banská Bystrica Region

3. Vyrobiť si sviečku z včelieho vosku je jednoduchšie, ako si myslíte. Inšpirujte sa naším návodom: Making your own beeswax candles is easier than you think

4. Obchody a služby sa otvárajú pre očkovaných a prekonavších. Pozrite sa, aké opatrenia vstúpili do platnosti dva týždne pred Vianocami: Christmas shopping and church services on for the vaccinated and recovered (Q&A)

5. Jej prvá izba v New Yorku mala výhľad na cintorín. Keď pred 15 rokmi prišla do mesta ako študentka, nevedela, že sa New York stane jej domovom: This Slovak wears her folk costume even in New York City

6. V letnom letovom poriadku pribudnú dve destinácie z bratislavského letiska. Priama linka spojí naše hlavné mesto so Sofiou aj Záhrebom: Bratislava will have two new direct flights starting next summer

7. Šesť nových objektov rozšírilo zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Medzi nimi je aj skalický trdelník či tance z Myjavy a Parchovian: Eat, dance and drink. Slovakia's intangible heritage has expanded

8. Na Slovensku viedla úspešnú firmu, no presťahovala sa s rodinou do Ameriky. Vtedy nevedela po anglicky ani slovo, dnes učí na strednej škole: She did not speak a word of English when she moved to New York. Now she teaches German to Americans

9.Slovensko je stále najväčšou výrobnou halou áut na obyvateľa. Ani slovenským automobilkám sa nevyhne trend elektromobility. Na tento vlak zatiaľ naskočili dve zo štyroch: Automotive industry faces the biggest transformation in its history

10. Tretiu dávky by aj chceli, ale Slovensko stále neuznalo ich prvé dve očkovania. Problémom s vakcináciou niektorí cudzinci čelia naďalej: Booster or bust: Foreigners still face vaccine barriers in Slovakia

