Nariadením vlády majú vzniknúť školskí digitálni koordinátori

BRATISLAVA. Návrh nariadenia vlády SR má zohľadniť novú kategóriu pedagogického zamestnanca – školského digitálneho koordinátora.

Návrh predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa končí 16. decembra.

Ide o skrátené pripomienkové konanie, pretože sa viaže na zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý vstúpi do účinnosti 1. januára 2022.

Nariadením sa má zrovnoprávniť zohľadnenie náročnosti výkonu pracovnej činnosti vychovávateľov ako aj miera záťaže vychovávateľov v špeciálnom výchovnom zariadení a školskom internáte.

„Vzhľadom na to, že ide o skutočnosti, na ktoré majú podstatný vplyv miestne podmienky, navrhuje sa možnosť započítavania poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do základného úväzku,“ doplnilo ministerstvo.

Rezort školstva navrhuje v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe tiež spresniť výpočet základného úväzku vedúcich pedagogických zamestnancov v základnej umeleckej škole. „Navrhovaný mechanizmus je základným umeleckým školám známy a reflektuje na osobitosti organizácie výchovy a vzdelávania v týchto školách,“ vysvetlil.