Vladimír Šucha: Na Slovensku nám na vzdelávaní nezáleží

Čakajú nás výrazné zmeny na trhu práce.

Ako zmeniť inovácie a vedu? Čo prinesie plán obnovy? Záleží politikom na vzdelaní, keď opäť zatvorili radšej školy ako obchody? Ako sa dostala rodina Šuchovcov ku kauze policajnej razie v Moldave nad Bodvou?

"Máme systém nastavený v roku 1992, keď sa urobila, na tú dobu, dobrá reforma univerzít, ale časom sa ukázalo, že neprináša výsledky a zostala zaseknutá v tej dobe. Jednoducho ju potrebujeme obnoviť. Nemôžeme si myslieť, že nejaká politika môže trvať 30 rokov. Svet sa mení. Máme dobrý experiment, ktorý nám ukazuje, že to, ako to robíme teraz, nefunguje," hovorí v rozhovore pre denník SME nový šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku VLADIMÍR ŠUCHA.

Záleží politikom na vzdelávaní, keď sme opäť ako prví zatvorili školy?

Myslím, že v tejto situácii je to trošku iné ako minulý rok alebo začiatkom tohto roka. Čísla nám ukazujú, že ten vírus sa relatívne dosť šíri cez školy, takže myslím, že v niektorých prípadoch to je oprávnené.

Rozumiem, ale otvárajú sa vleky ,wellness či hotely a školy budú zatvorené. Nie je to symbol toho, ako na Slovensku pristupujeme k vzdelávaniu?

Dá sa to takto spojiť a myslím, že je to lákavé spojenie. Keď urobíme dva kroky dozadu od tohto konkrétneho prípadu, tak sa o Slovensku nedá povedať nič iné, ako to, že nám na vzdelávaní veľmi nezáleží.

Samozrejme, že politici majú na tom obrovskú zásluhu, ale aj keď sa pozriete na sociologické prieskumy, tak za posledných 30 rokov vzdelávanie kleslo medzi prioritami ľudí z tretej priečky o asi desať miest.

Ťažko povedať, kto je príčinou, podľa mňa sú to skôr tí politici, ktorí o vzdelávaní nehovorili dostatočne a nespravili z neho dôležitú hodnotu. A keď vidíme, že v tejto krajine sa darí všelijakým pseudoexpertom a pseudodiplomatom, tak potom kde je tá motivácia a ukážka toho, že to vzdelávanie je dôležité?

Povedali ste, že "stojíme pred najväčšími zmenami ľudstva, bojím sa ich viac ako klimatických zmien". Predpokladám, že ste hovorili práve o tých zmenách na trhu práce a transformácii ekonomiky. V tomto je Slovensko najviac zraniteľné. Ak by sme teraz neurobili žiadnu reformu, čo by nás čakalo najbližších 20 rokov?