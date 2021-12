Zároveň dohoda umožní čerpať finančné prostriedky.

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Slovenská republika by mala uzavrieť so Spojenými štátmi americkými dohodu o obrannej spolupráci. Ministerstvo obrany predkladá jej návrh do medzirezortného pripomienkového konania.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval počas utorkového rokovania vlády. Dokument má vymedziť pravidlá spolupráce s USA.

Zároveň to umožní čerpať finančné prostriedky v prospech Slovenska. Minister deklaroval, že dohoda plne rešpektuje suverenitu Slovenska.