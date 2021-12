Heger označil reformu zdravotníctva za kľúčový míľnik z plánu obnovy (reakcie)

Premiér očakáva od reformy spájanie síl a lepšie využitie ľudských a materiálnych zdrojov.

BRATISLAVA. Reakcie na schválenie zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý súvisí s pripravovanou reformou siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Reformu nemocníc v utorok v parlamente podporilo 76 zo 146 prítomných zákonodarcov, 68 bolo proti, dvaja sa zdržali.

Proti bola opozícia i koaličné hnutie Sme rodina. Naopak, za hlasovali aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár, Tomáš Valášek a Ján Krošlák.

Eduard Heger (predseda vlády)

"Po 15 rokoch reformného bezvetria a za systematického rozkrádania zdravotníctva, sme dnes urobili veľký krok vpred. Sme prvá vláda, ktorej sa podarilo presadiť kľúčovú reformu v zdravotníctve a môžeme začať pracovať na tom, aby slovenskí občania mali modernú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť."

"Zákon o optimalizácii siete nemocníc je spolu s reformou primárnej ambulantnej starostlivosti, dlhodobej a akútnej zdravotnej starostlivosti odrazovým mostíkom k lepšiemu zdravotníctvu. Je to poctivý plán spájania síl a lepšieho využitia ľudských a materiálnych zdrojov, z ktorého budú mať úžitok pacienti aj samotní zdravotníci.

"Schválením zákona zároveň plníme kľúčový míľnik z plánu obnovy a máme na dosah viac ako miliardu eur na investície do rekonštrukcie a výstavby nových nemocníc. Takéto dobré podmienky na uskutočnenie veľkých zmien tu predtým nikdy neboli."

"Ďakujem všetkým, ktorí na reforme poctivo pracovali a aj poslancom, že zákon podporili. Dnešným úspešným hlasovaním sme spustili proces, ktorý dostane naše zdravotníctvo do formy. Je to deň, ktorý dokazuje, že táto vláda má zmysel a musí vydržať. Veľká vďaka."

Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva)

"To, čo sa dnes schválilo, je len začiatok tvrdej práce pre nás, tak aby sme mohli začať stavať nemocnice, rekonštruovať oddelenia, budovať nové typy zariadení a zriaďovať nové ambulancie a čo je dôležité - personálne posilniť naše zdravotníctvo."

Jana Bittó Cigániková (predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru, SaS)

"Predchádzajúce vlády za posledných 17 rokov žiadnu zásadnú reformu zdravotníctva nepriniesli a kritickú situáciu v tomto sektore neriešili. Práve v tom, že súčasná koalícia riešenie priniesla, vidím zmysel svoje práce."

Marek Krajčí (exminister zdravotníctva, OĽaNO)

"V tomto zákone je zavedený nárok pacienta na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je stanovená nielen jej geografická dostupnosť, ale aj maximálne čakacie lehoty na konkrétne vyšetrenia. To, čo sa dnes schválilo, je len začiatok tvrdej práce pre nás, tak aby sme mohli začať stavať nemocnice, rekonštruovať oddelenia, budovať nové typy zariadení a zriaďovať nové ambulancie a čo je dôležité - personálne posilniť naše zdravotníctvo."

Boris Kollár (líder Sme rodina, predseda parlamentu)

"Nemohli sme vetovať tento návrh, lebo je v programovom vyhlásení vlády. Pokiaľ by sme to vedeli vetovať a oni by to urobili aj tak, bol by to problém. Rešpektujem ich rozhodnutie a zvyšok koalície rešpektuje postoj Sme rodina. Nemám obavu o ďalšie fungovanie koalície.

Veronika Remišová (vicepremiérka, ministerka informatizácie)

"Zovšadiaľ počúvame, ako sa tu šíri negatívna nálada a ako sa koalícia nevie dohodnúť. Tu je jasný výsledok, že sa dohodnúť vieme a vieme robiť aj zložité reformy."

"Slovenské zdravotníctvo minimálne 15 rokov upadalo a Robert Fico a Peter Pellegrini sa na to iba bezmocne prizerali. Aj keď vládli sami, neboli schopní pripraviť ani náznaky reformy a namiesto toho na systéme parazitovali ich oligarchovia. Či už to boli predražené cétéčka, alebo rôzne pochybné zmluvy, ktoré zo zdravotníckeho systému vysávali milióny eur."

"Fico a Pellegrini nie sú alternatívou ani v reformách, ani v riešení pandémie. Slovensko nepotrebuje pokrytcov a zbabelcov, ale odvážne reformy a riešenia, ktoré Slovensku zabezpečia dlhodobú prosperitu."

Strana Aliancia

Predseda strany Aliancia Krisztián Forró.

"Predstavitelia strany spolu s občanmi a odborníkmi volajú po skutočnej reforme zdravotníctva, na začiatku ktorej majú byť opatrenia pre stabilizáciu zdravotného personálu a posilnenie ambulantnej starostlivosti. Zdieľame názor odbornej obce, ktorá optimalizáciu siete nemocníc a rekvalifikáciu lôžok považuje za riskantný krok, ktorým by vládna koalícia ohrozila chod celého rezortu."