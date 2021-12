Heger: Nejednotnou komunikáciou zbytočne mätieme ľudí. Už nie sme v opozícii

Koaliční partneri vidia, že nemôžu stáť proti povinnému očkovaniu, hovorí.

Parlament schválil rozpočet, reforma nemocníc však prešla len tesne, nepodporila ju strana Sme rodina. Pred budovou parlamentu pre nízke platy protestovali záchranári, polícia dvoch z nich zatkla.

Na otázky o súčasnej politickej situácii a príprave na štvrtú vlnu koronavírusuodpovedá v rozhovore pre SME premiér EDUARD HEGER, ktorý zároveň hodnotí rok pôsobenia Maroša Žilinku vo funkcii generálneho prokurátora aj svoju vládu.

Ako vážne berie vláda zdravotníkov? Pred hlasovaní protestovali záchranári pred parlamentom pre platy, polícia však viacerých z nich predviedla na policajnú stanicu, zrejme dvaja z nich dostanú pokutu.

Pozrite sa na moje kroky aj kroky ministra zdravotníctva, aj na tlačovú besedu o rozpočte, kde sám minister financií povedal, že minister zdravotníctva bojuje. V podstate odkedy som premiérom, chodím do regiónov, navštevujem nemocnice, rozprávam sa so zdravotníkmi, s lekármi a so zdravotnými sestrami.

Je jasne vidieť, že nás ich situácia zaujíma. Na konci dňa by som povedal, že kto rozhodol o tom, že zdravotníctvo bude jednou z top dvoch priorít plánu obnovy?

To, že sme sa na ministerstve financií v konzultácii s vtedajším premiérom Igorom Matovičom rozhodli a povedali, že zdravotníctvo bude jednou z dvoch top priorít a že na zdravotníctvo dáme vyše miliardy, bolo jasným znakom toho, že nám na tom záleží.

V Bratislave sme zažili protesty antivaxerov, ktorí blokovali niekoľko hodín premávku, vtedy policajti nezasiahli. Teraz zdravotníci v rozostupoch, pravdepodobne všetci zaočkovaní, stáli pred parlamentom a dvaja z nich skončili na polícii. Nie je to hanba?