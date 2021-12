Polícia nemôže uplatňovať selektívny prístup, reaguje Hamran na protest záchranárov

Polícia nejde proti zdravotníkom, tvrdí Mikulec.

BRATISLAVA. Polícia musí v každom prípade postupovať podľa zákona a nemôže uplatňovať selektívny prístup. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran tak reagoval v súvislosti s utorkovým zadržaním zdravotníckych záchranárov, ktorí protestovali pred budovou parlamentu.

Chápe ich legitímne požiadavky, no nepovažuje za správne, keď sa ich snažia dosiahnuť nelegitímnym spôsobom.

"Bol by som rád, ak by sme neuplatňovali selektívny prístup, pretože to je porušenie základných princípov demokracie. Polícia k tomu ruku nepriloží a bude postupovať v zmysle zákona a v jeho intenciách," vyhlásil Hamran.

Zdôraznil, že Policajný zbor stojí za všetkými zdravotníkmi, avšak takýto spôsob dožadovania podmienok bol podľa jeho slov nelegálny. Poukázal pritom na platnosť núdzového stavu, zákaz vychádzania, ako aj zákaz zhromažďovania.

Podotkol, že sám sprostredkovane žiadal kolegov na mieste, aby zdravotníkom dohovorili, nech situáciu riešia legitímne.

"Mali by to riešiť úplne inak, nie takto, pretože komplikujú situáciu nielen sebe, ale aj nám," uviedol. Potvrdil, že vo veci boli začaté dve trestné stíhania.

Hamran dodal, že polícia vždy postupuje podľa zákona a platných predpisov a volí taktiku podľa dostupných síl, prostriedkov a tiež podľa situácie.

Polícia podľa Mikulca nejde proti zdravotníkom

Zásah policajtov v žiadnom prípade neznamená, že Policajný zbor ide proti zdravotníkom, zákon však musí platiť pre všetkých.

Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ocenil, že záchranári zvládli situáciu "bez zbytočných drám" a že sa postavili proti tomu, aby sa z incidentu stala politická téma.

TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.

"Rozumiem, že roky neriešená situácia záchranárov a zdravotných sestier vyústila do frustrácie zdravotníkov, ktorí sa rozhodli pokojným a slušným spôsobom poukázať na to, že žiadajú o pozornosť a dialóg. Od konca novembra však vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu platí núdzový stav a s účinnosťou od 10. decembra platí v rámci vyhláseného núdzového stavu zákaz zhromažďovať sa v počte nad šesť osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti," uviedol Mikulec.

Ubezpečil, že policajti by voči nikomu zo zdravotníkov nezasiahli, ak by zákaz zhromažďovania neplatil.

Šéf rezortu je presvedčený, že situácia nebola príjemná ani policajtom, ktorí na mieste zasahovali.

"Zdravotníkov vnímame v tomto náročnom období ako pilier boja proti pandémii a doposiaľ sme, práve naopak, riešili situácie, kde bolo potrebné ich chrániť. Chránime ich pred fyzickými i verbálnymi útokmi, ktorých sme, žiaľ, tento rok svedkami, a dohliadame na nerušený priebeh vakcinácie," skonštatoval.

Poukázal na to, že sa legislatívne posilnili právomoci policajtov v prípade útokov na zdravotníkov. Policajti tiež vyvracajú dezinformácie a hoaxy, upozorňujú na dôležitosť očkovania aj dodržiavania opatrení.

Zadržali ich za podozrenia zo spáchania trestného činu

Polícia v utorok obmedzila na osobnej slobode dvoch zdravotníckych záchranárov, ktorí pred Národnou radou SR upozorňovali na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov.

Dôvodom obmedzenia na osobnej slobode boli podozrenia zo spáchania trestného činu. Záchranári mali byť opakovane vyzvaní, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu nezhromažďovali, čo nerešpektovali. Popoludní ich prepustili z policajnej cely.

Lekárske odborové združenie, Asociácia súkromných lekárov SR či Slovenská lekárska komora vyjadrili zdravotníckym záchranárom podporu. Zásah polície považujú za unáhlený a odsudzujú ho.