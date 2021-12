Luxemburg rozhodol o Mečiarových amnestiách. Súdy môžu konať

Na Súdny dvor EÚ sa obrátil exšéf SIS Ivan Lexa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. Bývalý šéf SIS Ivan Lexa a ďalších dvanásť ľudí sa po rokoch môžu opäť obávať, že skončia za mrežami.

Súdny dvor EÚ totiž vo štvrtok vyhlásil rozhodnutie, podľa ktorého je možné pokračovať v trestnom konaní a nič nebráni ani vydaniu európskeho zatykača na obžalovaných.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lexa zisťuje na súde, či sa problémom môže vyhnúť útekom do zahraničia Čítajte

Znamená to, že ak by napríklad Lexa alebo niektorý z ďalších obžalovaných v kauze zo Slovenska pred stíhaním ušli, mohli by na nich vydať takýto zatykač.