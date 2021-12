Ministerstvo vnútra to navrhuje v novele zákona.

BRATISLAVA. Do Policajného zboru by mohli opäť prijímať už 18-ročných uchádzačov. Ministerstvo vnútra to navrhuje v novele zákona o štátnej službe, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom návrhu má byť zatraktívnenie štátnej služby príslušníkov Policajného zboru a zvýšenie transparentnosti pri jej vykonávaní.

Motiváciou na pôsobenie v polícii má byť napríklad aj navrhovaný motivačný príspevok či možnosť získať náborový príspevok.