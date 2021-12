Nicholson o Gorile: Žilinka so mnou kedysi neriešil formality, teraz stratil súdnosť

Haščák podľa Nicholsona pôsobí smutne.

Na Slovensku nie je vôľa vyšetriť Gorilu a táto téma nezaujímala ani šéfa OĽaNO Igora Matoviča, tvrdí novinár TOM NICHOLSON, ktorý o tejto kauze písal knihu ešte pred tým, ako spis anonym zverejnil na internete. Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý zrušil obvinenie Jaroslavovi Haščákovi z Penty, podľa Nicholsona z nepochopiteľných dôvodov prebehol na zlú stranu spravodlivosti.

Keď anonym 20. decembra 2011 zverejnil spis Gorila na internete, povedali by ste, že tie podozrenia nebudú vyšetrené ani o desať rokov neskôr?

Nič z toho, čo sa stalo vo verejnom aj v mojom súkromnom živote, by som pred desiatimi rokmi nepredpokladal. Čo sa však týka Gorily, neprekvapuje ma, že tie podozrenia nie sú vyšetrené.

Musím súhlasiť s bývalým príslušníkom SIS Petrom Holúbekom, ktorý byt na Vazovovej odpočúval, že spis Gorila ide tak hlboko do reálneho fungovania štátu, politikov a oligarchov, že nie je šanca na reálne vyšetrovanie. Hovoril mi to hneď na začiatku.

Už vtedy ste boli skeptickí?

Áno, veď je to vidieť aj na tom, ako sme sa najprv on a potom aj ja snažili dostať ten spis do pozornosti štátnych orgánov. Nielenže záujem nebol, ale robili sa aj kroky, aby bol spis zničený.