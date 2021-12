Prezidentka považuje rozhodnutie o amnestiách za prelomové

Premiér si myslí, že sme bližšie k dosiahnutiu spravodlivosti.

BRATISLAVA. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade kauzy únosu Michala Kováča mladšieho považuje prezidentka SR Zuzana Čaputová za prelomové.

Uviedla to na sociálnej sieti.

"Dnes Súdny dvor EÚ rozhodol, že je možné pokračovať v trestnom konaní. Považujem to za prelomové rozhodnutie - konečne sa pre naše súdy otvorila príležitosť do dôsledkov vyšetriť kauzu, ktorá dlhé roky polarizovala spoločnosť, a rozhodnúť o vine alebo nevine obžalovaných," povedala prezidentka.

Mečiarove amnestie boli podľa nej hanebným príkladom zneužitia práva.

"Roky sa občianska spoločnosť aj mnohí naši politici snažili dosiahnuť ich zrušenie, a teda aj vyšetrenie zodpovednosti Slovenskej informačnej služby a ďalších osôb pri únose syna prezidenta Michala Kováča," podotkla.

Sme bližšie k spravodlivosti, myslí si Heger

Sme bližšie k dosiahnutiu spravodlivosti, uviedol na sociálnej sieti premiér Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

"Sme zase bližšie k zaceleniu rany na našej spravodlivosti. Je to pre našu krajinu dôležitá správa, ktorá nám umožní vyšetriť krivdy minulosti. Zaslúži si to naša spoločnosť, ale aj pamiatka po zavraždenom Róbertovi Remiášovi," podotkol Heger s tým, že na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny môžu súdy naďalej konať a pokračovať v trestnom stíhaní, vrátane možnosti vydania európskeho zatykača.