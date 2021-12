Tučné brucho vidím stále. Aj muži vedú súboje s telom

Každý tretí človek s poruchou príjmu potravy je muž.

Samuel Vilkovský je aktívny 25-ročný muž. Robí si doktorát na Strojníckej fakulte v Košiciach a popritom sa venuje podcastu o futbale. Vyzerá zdravo, pri výške 180 centimetrov váži okolo 90 kíl a len málokto by dnes povedal, že má za sebou boj s vlastným telom a s jedlom.

V roku 2018 sa spamätúval z prvého rozchodu. Cítil sa, akoby zlyhal a objavila sa v ňom túžba dokázať okoliu, že dokáže čokoľvek. Napríklad zmeniť sa na čo najatraktívnejšieho muža.

"Čomu by ste pripisovali rozchod s krásnou priateľkou, keď po tom, čo sa pozriete do zrkadla, vidíte, že to brucho je trochu väčšie, ako by malo byť? Čím začnete? Váhou!" spomína Vilkovský. "Nemyslím si, že som prvý a ani posledný, kto chcel po rozchode razantnú zmenu. Nový účes, pravidelná návšteva fitka... Bežné veci, ktoré urobil asi každý z nás. Ja som k tomu všetkému ešte pridal beh, cvičenie tabata a minimum jedla," dodáva.

Z jeho prvotnej snahy schudnúť pár kíl čo možno najrýchlejšie sa stala posadnutosť váhou. Za necelé dva mesiace schudol asi dvadsať kíl a s novou hmotnosťou 63 kilogramov sa dostal aj do zdravotných problémov.

„Keď sa na to spätne pozriem, nerozumiem, čo som to robil. Atraktívny som nebol. Skôr som ľudí desil,“ uznáva.

Vilkovský o svojom boji s jedlom hovorí otvorene. Patrí tak v porovnaní so ženami len k hŕstke mužov, ktorí odhalili nezdravý vzťah k vlastnému telu a prehovorili o tom, že tlak na ideál krásy, štíhlosť či vypracovanú postavu, zďaleka nie je len ženská záležitosť.

Poruchy príjmu potravy sa vyskytujú v 90 až 95 % prípadov u dospievajúcich dievčat a mladých žien, 5 až 10 % prípadov tvoria mladí chlapci a muži. Vyplýva to z článku primárky a psychiatričky Jany Bullovej v odbornom časopise In Vitro.

Mesiace sebatrýznenia

Vilkovský opisuje, že v čase, keď chudol, jedával len ľahké raňajky, obed a malú večeru. Ak náhodou inému jedlu neodolal, premkol ho pocit viny, zlyhania a nasledovalo sebatrýznenie.

„Ďalšie jedlo som si už nedal alebo som sa potrestal nejakou fyzickou aktivitou – zabehol som viac, rýchlejšie alebo si pridal v posilňovni ďalší cvik. A to už je problém psychický, ktorý spustí ďalšie problémy,“ vraví.

Boli dni, keď dokázal ísť ráno do posilňovne, poobede zabehol desať kilometrov a večer šiel ešte s kamarátmi na tabatu.

Keď sa neskôr chystal na rutinnú operáciu a absolvoval predoperačné vyšetrenia, jeho výsledky vraj boli katastrofálne. Lekárom však nikdy nepriznal, že môže ísť o podvýživu z nedostatočného stravovania.

Vilkovský hovorí, že mal problémy so sebavedomím a nikdy mu nebolo príjemné pobehovať v plavkách na kúpalisku alebo športovať bez trička. Nemyslí si však, že by za to mohli poznámky okolia, hoci zopár ich na jeho adresu v minulosti padlo.