Začiatkom týždňa sa výrazne ochladí, biele Vianoce však nie sú isté

Napadnúť môže až 30 centimetrov snehu.

BRATISLAVA. Začiatkom týždňa sa na Slovensku výrazne ochladí, na viacerých miestach klesnú teploty na mínusové hodnoty.

Na Štedrý deň mráz Slovensko v posledných rokoch obchádzal, ukazujú aj údaje zo Slovenského hydrometeorologické ústavu.

Spoľahlivosť predpovede počasia závisí od toho, čo chceme vedieť a ako presne.

"Ak chceme vedieť, či bude mať počasie skôr teplo alebo chladno, prípadne či nás čaká suchšie alebo vlhšie obdobie, týždenná predpoveď nato väčšinou stačí," hovorí meteorológ SHMÚ Miroslav Šinger. "Ak ale chceme vedieť, ako presne bude v konkrétnej lokalite, tak týždeň je veľa."

Na severe sneh bude

"Na severe budú Vianoce pravdepodobne zasnežené a to najmä v polohách nad 600 metrov nad morom. Na juhu bude sneh v polohách do 300 metrov nad morom pravdepodobne väčšinou chýbať," hovorí Pavol Beránek zo SHMÚ. Upozorňuje však, že predpoveď sa do Štedrého dňa môže ešte mierne zmeniť.