Fico volá naspäť ľudí, ktorí si pokazili povesť

Kováčika podporil na súde, Kaliňáka aj Gašpara volá do politiky.

BRATISLAVA. Desaťtisíce ľudí na námestiach volali na jar 2018 po odchode policajného šéfa Tibora Gašpara. Na protestoch Za slušné Slovensko po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej mu vyčítali, že za jeho éry polícia nevyšetrila závažné kauzy.

Odmietla aj trestné oznámenie, ktoré podával Kuciak, keď sa mu dnes odsúdený podnikateľ Marian Kočner vyhrážal, že bude zbierať špinu na jeho rodinu, bez toho, aby Kočnera vypočula.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci Gašpar vyhlasoval, že sám neodíde, napokon z funkcie po verejnom tlaku musel odstúpiť.

Minulý týždeň bývalý šéf polície z čias vlád Smeru verejne vystúpil po boku Roberta Fica. "Tibor Gašpar je človek, s ktorým som vynikajúco spolupracoval a bol by som rád, keby prišiel naspäť na palubu," povedal Fico.

Fico volá Gašpara do politiky, no pristal by aj na odbornú spoluprácu. Nevylúčil ani možnosť, že by ho v budúcnosti opäť chcel za policajného prezidenta.

Aj po prepustení z väzby je pritom Gašpar stále obvinený, že s ďalšími ľuďmi vytvorili organizovanú skupinu, ktorá zneužívala ich vplyv v polícii vo svoj prospech a vedela manipulovať s vyšetrovaním rôznych káuz.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok S Ficom kráčame do nebezpečných čias (komentár) Čítajte

Fico by vo vysokej politike rád videl aj niekdajšiu dvojku Smeru a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý takisto skončil v roku 2018 po Kuciakovej vražde.

Kaliňák podľa šéfa Smeru síce pracuje 12 až 14 hodín denne v právnickej kancelárii, dúfa však, že "sa prestane flákať" a vráti sa. "Urobil gesto politickej kultúry, odstúpil z funkcie a myslím si, že má právo suverénne sa vrátiť do veľkej politiky," vyhlásil Fico.

Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, neprávoplatne odsúdeného za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov, prišiel Fico dokonca podporiť na súd. Po vynesení 14-ročného trestu Fico v súdnej sieni zatlieskal a neskôr novinárom blahoželal za "špinavú robotu".

Za normálnych okolností by sa politická strana stíhaných či inak skompromitovaných ľudí stránila, hovorí politológ Pavol Baboš.